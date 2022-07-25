Dokuz Eylül tanıtıma çıkıyor

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), 28 Temmuz’da DEÜ Rektörlüğü Fuaye Alanı ve Bordo Salon’da gerçekleştireceği DEÜ Tercih ve Tanıtım Günü ile aday öğrencilerle buluşacak.İZMİR (İGFA) - Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçları açıklandı, aday öğrencilerin yerleştirme heyecanı başladı. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) de 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek tercihler öncesinde 28 Temmuz’da tanıtım günü düzenleyerek öğrencilerin heyecanına ortak olacak.

Alsancak’ta yer alan DEÜ Rektörlüğünde gerçekleştirilecek DEÜ Tercih ve Tanıtım Günleri’nde; üniversite bünyesinde yer alan 10 enstitü, 18 fakülte, 2 yüksekokul, 1 konservatuar ve 6 meslek yüksekokulunun tanıtımı yapılacak. DEÜ Rektörlüğüne yer alan DESEM Fuaye Alanı ve Bordo Salon’da saat 09:30 - 16:30 arasında düzenlenecek Dokuz Eylül Üniversitesi Tercih ve Tanıtım Günü’nde adaylar, belirli saatlerde etkinlik alanından kalkacak araçlarla farklı DEÜ yerleşkelerini de ziyaret edebilecek.

Aday öğrenciler, 28 Temmuz’da gerçekleştirilecek tanıtım gününde Dokuz Eylül Üniversitesi’nin akademik bölümleri hakkında merak ettikleri konuları öğretim elemanlarına danışabilecek, söz konusu birimlerde görevli DEÜ mensuplarına sorularını doğrudan iletebilecek. DESEM fuaye alanında yer alacak masalarda akademik birimleri temsilen yer alacak DEÜ’lü öğretim elemanları; bölümlerin içeriklerini, eğitim-öğretim süreçlerini ve kariyer alanları hakkında doğru bilgileri aday öğrencilere aktaracak. Tanıtım gününde üniversitede yer alan öğrenci kulüpleri, beslenme ve barınma imkânları, spor ve kültür-sanat olanakları ile yurt dışı/ yurt içi öğrenci değişim programları hakkında bilgiler de verilecek. Tanıtım günü boyunca aday öğrenciler ayrıca, kişisel ve kariyer gelişimi odaklı ilgilerini çeken seminer başlıklarını inceleyip diledikleri oturuma katılabilecek.

2022-2023 Akademik Yılı’nda Dokuz Eylül Üniversitesi’ne katılacak öğrencileri kaliteli bir eğitim ve sosyal olanaklarla dolu yılların beklediğini söyleyen DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, aday öğrencilerin etkinliğe katılım için tercihrehberi.deu.edu.tr adresinde yer alan kayıt formunu doldurmaları gerektiğini kaydetti.