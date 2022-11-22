Dokuz Eylül öğrencilerinden 'oyun'lu diş sağlığı eğitimi

Topluma katkı sunan çalışmalarını aralıksız sürdüren Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), 21-27 Kasım Ağız ve Diş Sağlığı Haftası kapsamında “Dişlerin Dünyasına Yolculuk” isimli eğitici bir oyun sahneledi.İZMİR (İGFA)- Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), 21-27 Kasım Ağız ve Diş Sağlığı Haftası kapsamında, 15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesinde bulunan Kurucu Öğretim Üyeleri Salonu’nda tek perdelik bir çocuk oyunu sahneledi.

Balçova ilçesindeki ilköğretim öğrencilerine yönelik düzenlenen “Dişlerin Dünyasına Yolculuk” isimli eğitici oyuna; Balçova Kaymakamı Ahmet Hamdi Usta, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Atilla, DEÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Candan Efeoğlu, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Hülya Erten Can, DEÜ akademik ve idari personeli, ilçede görevli okul müdürleri, öğretmenler ile öğrenciler katıldılar.

DEÜ Diş Hekimleri Öğrenci Topluluğu üyelerinin rol aldığı, ağız ve diş sağlığının önemine ve diş fırçalamanın gerekliliğine dikkat çeken oyun, DEÜ Diş Hekimliği Fakültesi ve Balçova Kaymakamlığı koordinesinde sahnelendi.

Oyuna katılan minik öğrenciler, bir yandan eğlenirken; bir yandan geleceğin diş hekimlerinin aktardığı faydalı bilgilerle ağız ve diş sağlığının önemini öğrendiler. Bir süre önce ağız ve diş sağlığına farkındalık oluşturmak için Balçova Kaymakamlığı ile bir protokol de imzalayan DEÜ, “Dişlerimiz Yaşam Boyu Bizimle Olsun” sloganıyla hayata geçirilen oyun ile etkili bir farkındalığa daha imza atmış oldu.

DEÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Hülya Erten Can, projeye desteklerinden dolayı paydaş kurumlara teşekkür etti. Can, öğrencilerin yoğun derslerinin arasında projeye katılım sağlayarak farkındalık çalışmalarına katkı sunduklarını belirtti.

Balçova Kaymakamı Ahmet Hamdi Usta ise bu anlamlı etkinlikte sergiledikleri performans için DEÜ’lü öğrencilerimize teşekkür ederek, bu gibi öğretici faaliyetlerin DEÜ ile iş birliği içinde artarak devamını diledi.