Dokuz Eylül, NASA'daki Türk Astrofizikçiyi ağırladı

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinde (NASA) görevli astrofizikçi Dr. Umut Yıldız’ı öğrencileriyle buluşturdu.İZMİR (İGFA9 - Türkiye’deki sayılı Araştırma Üniversitelerinden biri olan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), “Sınırların Ötesine Kültürel ve Bilimsel Bir Yolculuk” başlıklı bilim, sanat ve kariyer yolculuğunun bir arada konuşulduğu etkinliğe ev sahipliği yaptı.

DEÜ Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinlikte, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinde (NASA) görevli astrofizikçi Dr. Umut Yıldız, Yönetmen Hasan Söylemez ve Akbank Akademi Yöneticisi Diğdem Dökmeci, gerçekleştirdikleri sunumlarıyla DEÜ’lü öğrencilere farklı alanlarda önemli bilgiler aktardılar.

“UZAY BİLİMLERİ GELECEK VAAD EDİYOR”

NASA’da çalışan astrofizikçi Dr. Umut Yıldız, yoğun katılımla gerçekleşen etkinlikte “Big Bang’den Evrenin Ölümüne” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Öğrencilere adeta bilim ziyafeti yaşatan sunumunda Dr. Yıldız; evrenin, galaksilerin ve yıldızların oluşumu, “Big Bang” diye tanımlanan Büyük Patlama ve evrenin sonuna yönelik senaryoları değerlendirdi. Yıldız, öğrencilere bilime yönelik önerilerde de bulunurken, ailelere de uzaya meraklı çocuklarını teşvik etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Türk uzay ekosistemine tecrübelerini aktarmaktan mutluluk duyduğunu belirten Yıldız, “Dokuz Eylül Üniversitesi ev sahipliğinde burada genç öğrencilerle buluşmaktan mutluluk duydum. Türkiye'deki öğrencilere elimden geldiği kadar uzay bilimi, uzay teknolojileri, astronomi, diğer galaksilerin keşfi ve evrenin oluşumu gibi konularda konferanslar veriyorum. Uzaya erişimin çok daha ucuzladığı bu günlerde uzay bilimleri en çok gelecek vadeden sektörlerden biri haline geldi. Dolayısıyla ailelere de uzaya meraklı çocuklarını teşvik etmelerini öneriyorum” diye konuştu.

Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü mezunu olan, 9 yıldır NASA’da görev yapan Yıldız, özellikle "Derin Uzay İletişimi" alanında çalışmalar yürütüyor.