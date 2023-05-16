Dokuz Eylül konteynerde ilham oldu

Depremden etkilenen çocuklar için Dokuz Eylül Üniversitesi(DEÜ) tarafından başlatılan ‘Hepimiz Çocuktuk’ projesi kapsamında Adıyaman’a giden DEÜ ekipleri, Oyuncak Atölyesi konteynerinde sanal gerçeklik teknolojilerini çocuklarla buluşturdu.İZMİR (İGFA) - Dokuz Eylül Üniversitesi(DEÜ), ‘Hepimiz Çocuktuk’ sosyal projesi ile deminik kalplere dokunmayı sürdürdü. Bu kapsamda afetin vurduğu şehirlerden birisi olan Adıyaman’a giden DEÜ ekipleri, Oyuncak Atölyesi konteynerinde sanal gerçeklik teknolojilerini çocuklarla buluştururken; onların teknolojiyi ve sanatı birlikte keşfetmelerini sağladı.

Çalışmalar hakkında bilgi veren DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Araştırma üniversitesi olarak, evlatlarımızın hem günümüz teknolojilerini tecrübe etmelerine hem de özgünlük ve yaratıcılık yönlerini geliştirmelerine önem veriyoruz. Bu kapsamda sürdürdüğümüz proje ile çocuklarımıza sanal dünyada sanatla ilham olmaya gayret gösteriyoruz” dedi.

DEÜ Rektörlüğü öncülüğünde veBilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi koordinasyonunda kentte konumlandırılan Oyuncak Atölyesi konteynerinde; gerçeklik teknolojilerine yoğun ilgi gösterildiğini kaydeden Rektör Hotar, “Evlatlarımızı sanal gerçeklik teknolojisi ile tanıştırarak; onların hayal güçlerini zenginleştirmelerine yönelik ortamı oluşturduk. Günümüzde; özgünlük ve yaratıcılık gibi kavramlarıdesteklenmenin, zihinsel ve ruhsal gelişim açısından önemizaten biliyoruz. Dolayısıyla kurumumuzun uzun vadeli stratejilerinde bu konuya odaklanıyoruz. Rektörlük olarak da teknoloji geliştiren ve üreten insanları küçük yaştan itibaren ülkemize kazandırmayı hedefliyoruz. Bu atölye ile de felaketin olumsuz etkilerini yaşamak zorunda kalan evlatlarımıza moral vermeyi ve onlara yeni bir dünyayı sunmayı arzuluyoruz” diye konuştu.