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Dokuz Eylül İnovasyon Fuarı'na çıkarma yapacak

YAŞAM 22.11.2023, 09:35
Dokuz Eylül İnovasyon Fuarı'na çıkarma yapacak

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek olan Türkiye İnovasyon Haftası etkinliklerine, DEPARK ve DEÜ Teknoloji Transfer Ofisi’nin (DETTO) bünyesindeki firmalarla birlikte çıkarma yapmaya hazırlanıyor.İZMİR (İGFA) - Bu yıl 23-25 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan Türkiye İnovasyon Fuarı, inovasyona yön veren tüm paydaşları bir araya getiriyor.

İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek etkinliğe Türkiye’nin İlk Sağlık İhtisas Teknoparkı olan Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoparkı (DEPARK) ve DEÜ Teknoloji Transfer Ofisi de (DETTO) bünyesinde barındırdığı firmalarla birlikte katılacak. Teknolojik gelişmelerin, Ar-Ge ve inovasyon projelerinin tanıtımlarının yapılacağı fuarda, DEPARK ve DETTO Teknopark/Teknokentler alanında ziyaretçilerini ağırlayacak. DEPARK bünyesinde faaliyet gösteren firmaların geliştirdikleri ürünlerin prototiplerinin de sergileneceği fuarda, DEÜ hak sahipliğinde olan birçok patentin lansmanı da gerçekleştirilecek. İnovasyon Fuarı hakkında açıklamalarda bulunan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, DEÜ’nün geleceğin teknolojileri ve bu teknolojileri üreten firmalarla birlikte fuarda yerini alacağını söyledi. Rektör Hotar, “Uluslararası şirketlerin üst düzey yöneticilerinden düşünürlere, akademisyenlerden öğrencilere, Türkiye'nin önde gelen şirket yöneticilerinden kamunun üst düzey temsilcilerine kadar inovasyona yön veren tüm paydaşlar, teknolojilerde yeni yaklaşımları ele alacaklar. Bu bakış açısıyla katma değerli teknolojilerin üretimi ve yol haritaları belirlenecek” dedi.

‘GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE HEDEFİ’

Dokuz Eylül Üniversitesi’nin yerli, milli ve özgün teknolojileri geliştirecek gençlere yönelik eğitim ve proje odaklı faaliyetler gerçekleştirdiğini hatırlatan DEÜ Rektörü Hotar, “Köklü bir geleneğe sahip, bölgemize ve bilim dünyasına önemli katkılar sunan Üniversitemiz, sağlıktan ulaşıma, sanayiden uzay bilimlerine kadar birçok alanda yerli ve milli teknolojileri destekleyerek, bu alandaki çalışmalara, sahip olduğu teknoparklarla katkı sunmaktadır. Ar-Ge ve yenilikçilik konusunda özgün projeler üreterek, daha güçlü bir Türkiye vizyonuyla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Dokuz Eylül Üniversitesi olarak, muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde yürütülen Milli Teknoloji Hamlesi’nin; Türkiye’nin ekonomik ve teknolojik olarak tam bağımsızlığına önemli katkı sağladığına inanıyor, bu yolda kararlılıkla hareket ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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