Dokuz Eylül için 'yetenekleri' sergiliyorlar

Türkiye’nin en köklü güzel sanatlar fakültesi olan Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ne girmek için düzenlenen özel yetenek sınavına 3 bin 350 aday öğrenci başvuru yaptı. Fakülte, 12 Ağustos’ta sona erecek sınavların ardından yeni öğrencilerine kavuşacak.İZMİR (İGFA) -Ulusal ve uluslararası alanda akademik ve sanatsal faaliyetler yürüten, çok yönlü bilim insanları ve sanatçılar yetiştiren Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi’nde özel yetenek sınavı heyecanı başladı.

8-12 Ağustos tarihlerinde DEÜ’nün çeşitli yerleşkelerinde gerçekleştirilen özel yetenek sınavlarına olan başvuru sayısı rekor düzeye ulaştı.

Geçtiğimiz yıl bin 300 başvurunun yapıldığı özel yetenekleri sınavlarına bu sene ise 3 bin 350 aday öğrenci başvurdu. Ülkemizin en köklü güzel sanatlar fakültesi olma özelliği taşıyan DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesine girmek için yazılı ve sözlü sınavlara giren aday öğrenciler teorik ve teknik becerilerini gösterdi, jüri önünde eğitim görmek istedikleri alanlarda yeteneklerini sergiledi. Grafikten sahne sanatlarına, modadan oyunculuğa kadar 22 alanda düzey ve yeterliliklerini gösteren aday öğrenciler, büyük bir heyecan yaşadı.

12 Ağustos’a kadar kendilerini bekleyen zorlu yetenek sınavlarına girecek aday öğrencilerden 277’si, uluslararası düzeyde tercih edilen, çağdaş yaklaşımlarla eğitim programları sunan DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi’nde okuma imkânı yakalayacak. Eğitim görmek istedikleri alanlarda farkındalıklarını ve donanımlarını gösterebilen başarılı öğrenciler, DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi’nde aldıkları teorik ve uygulamalı derslerle becerilerini ve sanattaki yetkinliklerini geliştirme fırsatı yakalayacak.

Başarılı öğrenciler, Resim, Heykel, Grafik, Seramik ve Cam, Moda Giyim Tasarım, Sahne Sanatları, Geleneksel Türk Sanatları ile Müzik Bilimleri Bölümlerinde eğitim görecek.