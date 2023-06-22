Dokuz Eylül gıdada da sektöre ışık tutuyor

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), toplum sağlığının korunmasına yönelik faaliyetlerine bir yenisini daha ekledi. Gıda sektöründeki son gelişmeler ve yüksekokulun Gıda İşleme Bölümü bünyesindeki Efes Gıda Laboratuvarı’nın çalışmaları masaya yatırıldı.İZMİR (İGFA) - Türkiye’nin saygın bilim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), toplum sağlığının korunmasına yönelik faaliyetlerini sürdürüyor. Bu alanda yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekleyen DEÜ tarafından Efes Meslek Yüksekokulu’nda düzenlenen Gıda Laboratuvarı Değerlendirme Toplantısı’nda, gıda sektöründeki son gelişmeler masaya yatırıldı.

Yüksekokulun Gıda İşleme Bölümü bünyesindeki Efes Gıda Laboratuvarı’nın çalışmalarının da ele alındığı toplantıya; DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Murat Tanarslan, Selçuk Kaymakamı Ekrem İnci, DEÜ Efes Meslek Yüksek Okulu Müdürü Dr. Zeynel Bakıcı, Selçuk İlçe Tarım Müdürü Mustafa Acargil, Selçuk Ticaret Odası Başkanı Koray Yolcu, Ziraat Odası Başkanı İbrahim Erdallı, AK Parti İlçe Başkanı Hakan Bayraklı, Efes Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü’nden Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Tolga Akcan, Öğr. Gör. Dr. Şelale Öncü Glaue ve sektör temsilcileri katıldılar.

Toplantıda DEÜ Efes Meslek Yüksek Okulu Müdürü Dr. Zeynel Bakıcı, Efes Gıda Laboratuvarı’nın güncel çalışmaları ve Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) akreditasyonu sürecindeki gelişmelere yönelik sunum gerçekleştirdi.

Sunumunda Efes Gıda Laboratuvarı’nın faaliyet alanları hakkında bilgi aktaran Dr. Bakıcı, laboratuvarın çalışmaları sonucunda aktif gıda sektörünün elde ettiği kazanımlara ışık tuttu. Dr. Bakıcı, “Eğitim faaliyetlerinin yanı sıra kamu ve özel sektörün gıda alanındaki ihtiyaçlarına cevap veren laboratuvarımız, kentimizin en kapsamlı laboratuvarı olma özelliğini taşıyor. Üniversite-sanayi hamlemizin de güzel bir örneği olan laboratuvarımız, gıda güvenliğinin sağlanması noktasındaki katkıları ile de öne çıkıyor” dedi.

Sektör temsilcileriyle belli periyotlarla bir araya geldiklerini ve Efes Gıda Laboratuvarı’nın araştırma ve analiz raporlarını temsilcilerle paylaştıklarını ifade eden Dr. Bakıcı, “Mikrobiyoloji ve teknoloji olmak üzere iki kısımdan oluşan Efes Gıda Laboratuvarı, aynı zamanda Üniversitemiz bünyesinde açılan ilk gıda işleme ve analiz bölümü olma özelliğini taşıyor. Gıda işletmelerinin üretim, araştırma ve geliştirme ihtiyaçlarını karşılayan laboratuvarımız, ulusal araştırmalarının yanı sıra uluslararası incelemelere de ev sahipliği yapıyor. Bu yönüyle global bir marka haline dönüşen laboratuvarımız, detaylı analizleriyle gıda ihracatçılarına destek oluyor” açıklamalarında bulundu.