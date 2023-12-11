Dokuz Eylül'e Sağlık Turizmi Fuarı'nda yoğun ilgi

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), sağlık turizminin dünya çapındaki öncü katılımcılarını İzmir’de buluşturan TTI HEALTH ‘1.Sağlık Turizmi Fuarı’na, sağlıkta bir marka haline gelen DEÜ Araştırma Uygulama Hastanesi temsilcileriyle katıldı.İZMİR (İGFA) - 35 kişilik ekipleTTI İzmir Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi kapsamındaki etkinliğe adeta çıkarma yapan DEÜ Hastanesi, fuar alanında kurulan dev standıyla organizasyonun ilgi odağı kurumlardan birisi oldu.

Son yıllarda sağlık turizmi alanındaki yatırımları ve akademik faaliyetleriyle dikkat çeken DEÜ’nün, ‘Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi’ sahibi olan Araştırma Uygulama Hastanesi bünyesinde Sağlık Turizmi Birimi de bulunuyor.

SAĞLIK TURİZMİNDE MARKA

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde Fuar İzmir’de düzenlenen organizasyonu değerlendiren DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Dokuz Eylül Üniversitesi’nin sağlık bilimlerinde yürüttüğü çalışmalar ve yatırımlarıyla büyük bir marka haline geldiğini ifade etti. Rektör Hotar, “Alana yönelik hizmetlerimiz, üniversite-sanayi iş birliklerimiz ve projelerimizi, fuar alanında yoğun ilgi gören dev standımızda ziyaretçilerimize aktarırken, bir yandan da gerçekleştirdiğimiz sunumlarla bilgi ve tecrübelerimizi fuar katılımcılarıyla paylaştık. Sağlık sektöründeki başarılı hizmetleriyle bölgemizde ve Türkiye genelinde öne çıkan Araştırma Uygulama Hastanemizin sağlık turizmi alanında da gelişimini gözler önüne serdiğimiz fuarda, ulusal ve uluslararası bağlantıların sağlanmasına da katkı sunduk. Dokuz Eylül Üniversitesi olarak, sağlık turizmi olanaklarının geliştirilmesi noktasında hizmetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

“İZMİR’DE KARŞILAMAYA HAZIRIZ”

Fuar süresi boyunca DEÜ Hastanesi standının yoğun ilgi gördüğünü ve Bakanlık düzeyinde de ziyaretlerin gerçekleştiğini ifade eden Rektör Hotar, “Bunlardan biri de Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Sayın Nadir Alpaslan oldu. Yineİzmir İl Kültür ve Turizm MüdürüMurat Karaçanta da standımızı ziyaret edenler arasındaydı. Dokuz Eylül Araştırma Üniversitesi olarak, sağlık bilimlerine yön verecek araştırmalara, çağın ve toplumun ihtiyaçları doğrultusunda teknolojik imkânlar geliştirmeye devam ediyoruz. Sağlıkla turizmin iç içe geçtiği ve bir bütün olarak değerlendirmemiz gereken günümüzde, dünya çapındaki tedavi ve sağlık hizmetleri için seyahat eden milyonlar sağlık turizmine ihtiyaç duyuyor. Bizler de yaşadığımız ve araştırma faaliyetlerimizi yürüttüğümüz yerleşkelerimizin bulunduğu İzmir’de, bu hizmete ihtiyaç duyan insanları kentimizin eşsiz güzellikleriyle karşılamaya hazırlanıyoruz” ifadelerini kullandı.