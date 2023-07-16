Dokuz Eylül'e 'Oltu Siyahı' Togg yakıştı

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Türkiye'nin gururu yerli ve milli otomobili TOGG’u düzenlenen törenle teslim aldı. TOGG’un, İzmir’deki üniversiteler arasında ilk kez DEÜ’de makam aracı olarak kullanılacağını açıklayan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, ilk sürüşü de kendisi yaptıİZMİR (İGFA) - Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Türkiye’nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG’u teslim almasının ardından trafikteki ilk sürüşünü gerçekleştirdi.

35 DEU 09 plakalı, ‘Oltu Siyahı’ rengindeki T10x model TOGG’un teslimi nedeniyle Alsancak Rektörlük Binası önünde tören düzenlenirken, DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Türk milletinin, Türk mühendislerinin istendiğinde neleri başarabileceğinin en güzel kanıtı, ülkemizin 60 yıllık rüyası TOGG’un ülkemize kazandırılmasından dolayı başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Rektör Hotar, “Milli projemiz olan TOGG bir otomobilden öte, gençlerimizin istediklerinde neleri başarabileceklerinin en güzel örneği olarak Türkiye yollarında olacak. Üniversitemizde artık makam aracı olarak yerli otomobilimiz olan TOGG'u kullanacağız” diye konuştu.

TOGG’un, Türkiye'nin yeni nesil sanayi politikasının en somut örneği olarak hayata geçirildiğini kaydeden Rektör Hotar, “Türkiye’nin ve dünyanın saygın eğitim kurumlarından olan Üniversitemiz, yerli ve milli kaynakların kullanımını teşvik etmeyi, milli projeler gerçekleştirmeyi ve bu amaçla yola çıkan bilim insanlarını desteklemeyi bir yönetim anlayışı olarak görmektedir. TOGG bir otomobilden çok daha fazlasıdır. Ülkemizin gurur projesidir. Yeni nesiller için ilham kaynağıdır. Türkiye Yüzyılı’nın sıçrama noktası olan TOGG ülkemize hayırlı olsun. Artık kendine yetebilen, yerli uçağı, tankı, gemisi, İHA ve SİHA’ları olan, dünyada teknoloji üreten ve geliştiren bir oyuncu pozisyonuna gelen ülkemiz çok daha iyi teknolojiler üretebilecek potansiyele sahiptir. Fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde 100 Türkiye’nin olan TOGG’un sadece Türkiye otomobil pazarında değil, dünya otomobil pazarında da söz sahibi olacağından şüphemiz yoktur. Üniversite olarak biz de bundan sonra TOGG teknolojilerinin geliştirilmesi noktasında elimizden gelen gayreti gösterecek; bilimsel çalışmalarımızı buna göre şekillendireceğiz” ifadelerini kullandı.