Dokuz Eylül'den 'sağlıklı çocuk' hamlesi

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ve Balçova Kaymakamlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, 'Dişlerimiz Yaşam Boyu Bizimle Olsun Projesi'nin ikinci adımı uygulamaya konuldu.İZMİR (İGFA) - Akademik ve bilimsel faaliyetlerine ara vermeden devam eden Türkiye’nin köklü kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), halk sağlığının korunması amacıyla yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleri ile de adından söz ettiriyor.

DEÜ ve Balçova Kaymakamlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında 'Dişlerimiz Yaşam Boyu Bizimle Olsun Projesi'nin ikinci adımı uygulamaya konuldu. Balçova Kaymakamı Ahmet Hamdi Usta ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Atilla'nın katılımlarıyla gerçekleştirilen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Balçova'nın İzmir'in en güzel ilçelerinden birisi olduğunu ifade eden Balçova Kaymakamı Ahmet Hamdi Usta, DEÜ 15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesi ile içinde yer alan Diş Hekimliği Fakültesi’nin Balçova'ya büyük bir değer kattığını belirterek, "Hepimiz biliyoruz; çocukluktan beri dişçilik, diş hekimi bizim korkarak yaklaştığımız, gitmekten çekindiğimizdolayısıyla önleyici diş hekimliğini yapamadığımız için ileriki yaşlarda çok büyük sorunlarla karşılaştığımız bir sorun. İşte biz de küçük yaştaki çocuklarımızı bu korkudan uzaklaştırmak için Dokuz Eylül Üniversitesi ile imzalanan protokol çerçevesinde iş birliği içerisinde projeye başladık. Proje sayesinde önümüzdeki dört senede Balçova'da okula başlayıp diş eğitiminden geçmemiş öğrencimiz kalmayacak" dedi.

Projeye başlama amaçlarının çocuklarda bulunan diş muayenesi korkusu algısını kırarak onları diş sağlığı, diş hekimi ve diş taraması kavramlarına alıştırmak olduğunu belirten DEÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Hülya Erten Can, korkunun öğrenilen bir duygu olduğunun altını çizdi.

Etkinliğin sonunda velilerin de interaktif olarak katılım sağladığı soru cevap bölümünde, çocuk ve erişkinlerdeki diş sağlığı, diş sorunları, önleyici faaliyetler hakkındaki sorular yanıtlandı.