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Dokuz Eylül'den örnek iş birliği

YAŞAM 19.05.2023, 12:40
Dokuz Eylül'den örnek iş birliği

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), kalp hastalıklarına yönelik anlamlı bir sağlık projesini hayata geçirmek için ilk adımı attı.İZMİR (İGFA) - Türkiye’nin saygın yükseköğretim kurumlarından birisi olan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), kalp hastalıklarına yönelik sağlık projesini hayata geçirmek için ilk adımı attı.

DEÜ Tıp Fakültesi tarafından hazırlanan ‘Cana Can Kat’ adlı örnek proje kapsamında çalışmalarına başlayan DEÜ Rektörlüğü, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ve Kiraz Belediyesi iş birliğinde, Kiraz’da yaşayan orta-ileri yaş(40-80) popülasyondaki kardiyovasküler risk profillerinin belirlenmesi ve hipertansiyon sıklığının saptanmasını sağlayacak sağlık taramaları yapacak.

Teşhis ve tedavi süreçlerini de kapsayan proje ile ilgili DEÜ Rektörlük Binası’nda düzenlenen protokol imza törenine; DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar, İzmir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. M. Emre Erkuş, DEÜ Araştırma Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Caner Çavdar, Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Asım Oktay Ergene, DEÜ Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Hatice Nur Olgun ve DEÜ Üst Yönetimi katıldılar.

PROJE ÖRNEK OLACAK

Protokol töreninde açıklamalarda bulunan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, farklı bölgeler için de örnek teşkil edecek bir sağlık projesini hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Rektör Hotar, “Kiraz’da geçtiğimiz günlerdeki hayvan barınağı açılışımız sırasında bize bu yönde gelen talebi hızla sonuçlandırmak istedik. İl Sağlık Müdürümüz ile derhal iletişime geçerek durumu anlattık. Tıp Fakültemiz tarafından hazırlanan ‘Cana Can Kat’ projemiz kapsamında, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ve Kiraz Belediyesi iş birliğinde, ilçemizde yaşayan orta-ileri yaş grubuna yönelik kalp hastalıkları risklerini tespit etmek, tarama, teşhis ve tedaviyi kapsayan önemli bir süreci başlatmış bulunuyoruz” dedi.

DÜNYA HİPERTANSİYON GÜNÜ’NDE İMZALANDI

Kalp hastalıklarına yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ihtiyacının saptamasının yapılabilmesi açısından önem arz eden projenin Dünya Hipertansiyon Günü’nde hayata geçirilmesinin tesadüf olmadığını belirten Rektör Hotar, protokolün hem bilimsel hem insani hem de şifa verici yönü olduğunu vurguladı. Rektör Hotar, “Tarafların projede çok değerli katkıları var. DEÜ olarak bu anlamlı günde imzalanan projenin bilimsel altyapısını hazırlamak, etik kurul kararını almak, projenin gerçekleşmesi amacıyla gerekli altyapıyı temin etmek ve elde edilecek verilerin bilimsel makalelerde kullanmasından sorumluyuz. Dokuz Eylül Üniversitesi olarak toplum yararına çalışma misyonunu benimsemiş bir yükseköğretim kurumuyuz. Bu hedefimizin bir uygulama örneğini daha göstermiş oluyoruz böylece. Projeye hızlı katkılarından dolayı il sağlık müdürümüze, belediye başkanımıza ve Araştırma Uygulama Hastanemizin değerli hocalarına teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE RİSK ALTINDA

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada her on kişiden üçünün hipertansiyon hastası olarak kayda geçtiği bilgisini paylaşan Rektör Hotar, “Kardiyovasküler hastalıklar (KVH), tanı ve tedavideki büyük ilerlemelere rağmen dünya çapında önde gelen ölüm nedenidir. Küresel bir sorun olarak ele alabileceğimiz bu hastalıkta ülkemiz de yüksek risk bölgesi içinde yer alıyor. Altı hafta olarak planlanan projemizkapsamında, ilk etapta 650 Kirazlı vatandaşımıza bu hizmeti sağlayacağız. Gerekli olması halinde bu süreyi uzatacağız” diye konuştu.

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