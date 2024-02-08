Dokuz Eylül'den Malatya'ya mescit

Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmayı sürdüren Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), depremin en çok etkilediği illerden birisi olan Malatya’ya bu kez mescit kazandırdı.MALATYA (İGFA) - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), depremin en çok etkilediği illerden birisi olan Malatya’da, DEÜ Rektörlüğü öncülüğünde ve Üniversitenin Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının girişimleriyle konteyner mescit kurulumu yaptı.

3 binin üzerinde depremzedenin bulunduğu Malet-2 Konteyner Kentteki mescit hizmetini kısa sürede tamamlayarak Malatya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne devreden Dokuz Eylül Üniversitesi, bölgeye yönelik hizmet seferberliğine bir yenisini eklemiş oldu. Felaketin yıldönümünde Malet-2 Konteyner Kentte gerçekleştirilen açılış programına; DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, Kale Kaymakamı Mustafa Aksoy, Arapgir Kaymakamı Fikri Badioğlu, Malatya İl Müftü Yardımcısı Abdullah Bekiroğlu, kurum temsilcileri, DEÜ Üst Yönetimi ve bölge halkı katıldılar.

ÇOK AMAÇLI KULLANILABİLECEK

Açılış töreninde konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, 180 metrekare alana sahip olan Dokuz Eylül Üniversitesi Mescidinin, Malet-2 KonteynerKentte önemli bir ihtiyaca cevap vereceğini ifade etti. Malet-2 Konteyner Kente daha önce DEÜ eliyle bir eğitim sınıfı ve Mobil İçme Suyu Arıtma Ünitesi kazandırdıklarını belirten Rektör Hotar, “6 Şubat 2023’te yaşadığımız deprem felaketinin acısını yüreğimizde taşımaya, afetin yaralarını sarmaya ilk günkü sorumluluğumuzla devam ediyoruz. Bugün açılışını yaptığımız projemiz yalnızca mescit olarak değil, umuyoruz ki hiç gerek kalmasın ama acil durumlarda konaklama amaçlı da kullanılabilecek” dedi.

14 günde tamamlanan mescidin kadın ve erkekler için ayrı bölümlerinin olduğunu ifade eden Rektör Hotar, “Prefabrik olarak kurulumunu yaptığımız mescidimizin içine klima, ısıtıcılar, iç ve dış ses sistemi, Kur'an-ı Kerim, Yasin-i Şerif, ilmihaller, çocuklarımız için Elifba'lardan oluşan küçük bir kitaplık ve şadırvan da ilave ettik. Kısa sürede inşa ederek hizmete sunduğumuz Dokuz Eylül Üniversitesi Mescidimizin açılış kurdelesini, programımıza katılan konuklarımız ve vatandaşlarımızla birlikte kestik. Bölgemize hayırlar getirmesini umduğumuz yeni hizmet birimimizi, kurdele kesiminin ardından programımıza katılan konuklarımız ve vatandaşlarımızla birlikte gezdik” diye konuştu.

Mescidin bölgeden gelen talepler doğrultusunda yapıldığını aktaran Rektör Hotar, mescidin kurulumunda emekleri için Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı'na teşekkür etti.