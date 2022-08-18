Dokuz Eylül'den kurucu rektöre vefa

Dokuz Eylül Üniversitesi, kurucu rektörü Prof. Dr. Ömer Yiğitbaşı’nı unutmadı. DEÜ’ye büyük emek veren Yiğitbaşı’nın ismi DEÜ Tıp Fakültesi’nde yer alan konferans salonuna verildi.İZMİR (İGFA) - Kurulduğu günden bu yana ilkelerine ve değerlerine sahip çıkan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Tıp Fakültesi içinde yer alan ve baştan aşağı yenilenen konferans salonuna, üniversitenin kurucu rektörü Prof. Dr. Ömer Yiğitbaşı’nın adını verdi.

15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen törenle hizmete alınan Prof. Dr. Ömer Yiğitbaşı Konferans Salonu’nun açılışına DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Yiğitbaşı Ailesi, DEÜ’nün asırlık çınarı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Adnan Gülerman ve üniversite mensupları katıldı.

Açılış töreninde bir konuşma yapan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Dokuz Eylül Üniversitesi’nin değerlerine her zaman sahip çıktığını ifade ederek, “Dokuz Eylül Üniversitesi Kurucu Rektörümüz Prof. Dr. Ömer Yiğitbaşı’nın adını verdiğimiz konferans salonumuz, hastalara şifa olmak için çabalayan öğrencilerimize, asistanlarımıza ve doktorlarımıza ev sahipliği yapacak. Buraya Ömer hocamızın adını verme fikri, beni de asistan olarak yanına alan duayen hocamız Prof. Dr. Adnan Gülerman’dan geldi. Bizim de gündemimizdeydi ancak hocamızın da talebiyle bir an önce tamamladık. Biz burada vefa duygusuna da bir vurgu yapmak istedik. Akademik ve bilimsel başarı bizim elbette olmazsa olamazımız. Ama insanı insan yapan değerlerimizi de asla unutmayız” dedi.

88 YILLIK YAŞAMINA BİRÇOK BAŞARI SIĞDIRDI

Yiğitbaşı ailesine adına törende bir konuşma yapan Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Yiğitbaşı ise, babası Ömer Yiğitbaşı’nın adınıngönül verdiği ve kurucusu olduğu DEÜ’de yaşayacak olmasından dolayı büyük bir gurur yaşadıklarını belirterek, “Sayın Prof. Dr. Nükhet Hotar başta olmak üzere Dokuz Eylül Üniversitesi ailesine teşekkür ediyoruz. Büyük emeklerle kurulan DEÜ, akademisyenlerinin, çalışanlarının katkılarıyla Türkiye’nin önde gelen üniversiteleri arasında yer almıştır. Ömer Yiğitbaşı, Cumhuriyet kuşağının umut dolu bir bireyi olarak birçok başarıyı 88 yıllık hayatına sığdırdı. Yılmadan çalışmak, zorluklara göğüs germek ve insanlara değer vermek onun tüm yaşamı boyunca bağlı kaldığı prensipler oldu. Onun DEÜ’ye, akademisyenlerine, öğrencilerine ve bizlere aktardığı değerler nesiller boyunca onun ismiyle yaşamaya devam edecek” açıklamasında bulundu.

DEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nur Olgun ise vefa duygusunu DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar ile birlikte artarak görmeye başladıklarını belirtti. Olgun, kendisinin de Prof. Dr. Ömer Yiğitbaşı’nın öğrencisi olduğunu ifade ederek, “Biz hiçbir zaman unutmadık ama unutanlar da bu konferans salonunu görünce Ömer Yiğitbaşı hocamızı tekrar hatırlayacaklar” dedi.

Aynı anda 484 kişiyi ağırlayabilen Prof. Dr. Ömer Yiğitbaşı Konferans Salonu, özel gereksinimli bireylerin kullanımına uygun olarak tasarlandı. Dijital ses ve görüntü sistemlerine sahip konferans salonu uluslararası organizasyonlara ve konserlere de ev sahipliği yapacak.