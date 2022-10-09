Dokuz Eylül'den kanserde öncü operasyon

Sağlıkta öncü uygulamalar ortaya koymaya devam eden DEÜ Araştırma Uygulama Hastanesi, Ege Bölgesi’nde bir ilke daha adını yazdırdı. Solunum sorunları yaşayan akciğer kanseri hastasını genel anestezi vermeden ameliyat eden Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Karaçam ve ekibi, sedasyon yoluyla kitleyi çıkarmayı başardıİZMİR (İGFA) - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma Uygulama Hastanesi, sağlıkta öncü uygulamalar ortaya koymaya devam ediyor.

DEÜ Araştırma Uygulama Hastanesi, son olarak Ege Bölgesi’nde bir ilke daha adını yazdırdı. İzmir’de yaşayan Eftal Özcanlar’a (67), inatçı ishal şikâyetiyle başvurduğu DEÜ Araştırma Uygulama Hastanesi’nde, akciğer kanseri teşhisi konuldu. Hastanede tedavi altına alınan hastanın, yapılan detaylı tetkiklerin ardından sol akciğerinin alt lobunda kanserli kitle tespit edildi. Vakit kaybetmeden cerrahi tedavi hazırlıklarına başlayan Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Volkan Karaçam ve 9 kişilik ekibi, solunum sorunları yaşayan hastaya genel anestezi vermeden müdahale etti.

Torakal blokaj ve sedasyon altında göğüs bölgesinden üç santimetrelik tek kesi (uniportal) ile hastanın akciğerindeki kitle, kapalı yöntem (vats) ile lobektomi ameliyatı uygulanarak alındı. Yaklaşık 2 saat süren başarılı operasyon, Ege Bölgesi’nde bir ilk olma özelliğini taşırken; ülkemizde de bu alanda yapılmış başarılı operasyonlar arasına adını yazdırdı.

DEÜ Araştırma Uygulama Hastanesi’nin alanında uzman doktorlar ve sağlık ekibi eşliğinde ameliyatı gerçekleştirilen Özcanlar, üç gün tedbir amaçlı gözetim altında tutulduktan sonra geçtiğimiz günlerde taburcu edildi.

Başarılı cerrahi müdahalenin Türkiye’de benzer operasyonlara öncülük edeceğini vurgulayan Doç. Dr. Volkan Karaçam, “DEÜ olarak sağlıkta ilkleri gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Ekibimizle oldukça başarılı geçen, öncü sayılabilecek bir ameliyat gerçekleştirdik. Daha önce genel anestezi yapmadan çok ameliyat yaptık; ancak kanser cerrahisi oldukça zorlu bir alandı. Bu anlamda, benzer operasyonların da ülkemizde yapılabilmesinin önünü açmış olduk. Hastamızın solunum ile ilgili bazı sorunları olduğundan, kendisini genel anesteziye sokmadan, sedasyon ile kanser cerrahisi yaptık. Hastamız şu an gayet iyi durumda. Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi olarak, Ege Bölgesi’nde bir ilk; ülkemiz için ise öncü sayılabilecek bu başarılı operasyonun gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.

İnatçı ishale bağlı olarak bağırsak ağrısı şikâyeti ile başvurduğu DEÜ Araştırma Uygulama Hastanesi’nde akciğer kanseri olduğunu öğrenen Özcanlar ise başarılı bir ameliyata imza atan Doç Dr. Volkan Karaçam ve ekibine teşekkür etti.