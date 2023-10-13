Dokuz Eylül'den Hatay'da çarşı yaşam alanı

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin ardından bölgeye ilk ulaşan ekiplerden olan Dokuz Eylül Üniversitesi, depremden etkilenen illerdeki yardımlarına hız kesmeden devam ediyor. DEÜ, öz kaynaklarıyla ürettiği 18 adet Afet Sonrası Kurulabilir Yaşam Ünitesi’ni, Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde dükkân konseptinde hizmete aldı.İZMİR (İGFA) -Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Üniversitenin farklı birimlerinden akademisyenler ve gönüllü öğrencilerden oluşan ekipleri ile deprem bölgesindeki vatandaşlara destek vermeye devam ediyor.

11 ilde yıkıma neden olan depremlerin sonrasında afet koordinasyonuna destek olmak için dört koldan harekete geçen Dokuz Eylül Üniversitesi, arama-kurtarma, acil sağlık hizmetleri, insani yardım, barınma ihtiyacı, hasar tespit çalışmaları ve çevre sağlığı ile ilgili önemli katkılar sunmayı sürdürüyor. Son olarak Hatay’ın Kırıkhan Belediyesi tarafından tahsis edilen ve Dokuz Eylül Üniversitesi Sokağı adı verilen alanda; DEÜ Mimarlık Fakültesi tarafından tasarlanan ve DEÜ öz kaynakları ile üretilen 18 adet ‘Afet Sonrası Hızlı Kurulabilir Yaşam Ünitesi’nin açılışı, düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Ekonomiyi canlandırmak için dükkan konseptinde hazırlanan Dokuz Eylül Çarşı Yaşam Alanı açılışına;DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar,Kırıkhan Kaymakamı Fikret Dağ, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren, Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz ile AK Parti Hatay İlçe Başkanı Ömer Erdal Çelik, ilçe protokol üyeleri ve depremden etkilenen vatandaşlar katıldılar.

HALKIMIZIN YANINDAYIZ

DEÜ’nün Kırıkhan’daki yaşam alanının depremden etkilenen vatandaşlara ve esnafımıza ekonomik olarak büyük fayda sağlayacağını kaydeden DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Yaşanan felaketin ardından Üniversitemiz tarafından hazırlanan; farklı alanlardaki birçok proje ve uygulamanın hayata geçirilmesi için ekiplerimiz bölgeye gitmeye, yaralara merhem olmayı sürdürüyor” dedi. Rektör Hotar, Kırıkhan Belediyesi’nin verdiği desteğin önemini vurgulayarak, “Barınma sorununa kaliteli bir çözüm olarak Üniversitemiz Mimarlık Fakültesi tarafından geliştirilen yaşam üniteleri,benzerlerine oranla ekonomik ve ergonomik avantajlar barındırmaktadır. Bunlardan bir tanesi olan kırma çatılı kesit tercihinin verdiği iç mekan ferahlığı ile dükkan konseptine uyarlanan bu üniteler deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza ve esnafımıza önemli katkılar sağlayacaktır” dedi.

SOKAĞA ‘DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ’ ADI VERİLDİ

Rektör Hotar, Dokuz Eylül Çarşı Yaşam Alanının kurulduğu bölgeye ‘Dokuz Eylül Üniversitesi Sokağı’ adının verildiğini belirterek, “Dokuz Eylül Üniversitesi, kuruluş misyonu ve yönetim tarzıyla daima halkının yanında olmuş ve olmaya devam edecek bir kamu kurumudur. Kırıkhan ilçemizde kurulan yaşam alanına Üniversitemizin ismi verildi. Bu uygulama bizim için bir gurur ve mutluluk vesilesi olmuştur. Dokuz Eylül ailesi olarak bundan sonra da üzerimize düşen tüm sorumlulukları eksiksiz şekilde yerine getireceğiz” diye konuştu.