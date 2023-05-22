Dokuz Eylül'den Hatay'a sağlık taraması

DEÜ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi uzman sağlık çalışanları Hatay’ın Kırıkhan ilçesindeki konteynır kentlerde sağlık taraması gerçekleştirdi.HATAY (İGFA) - Dokuz Eylül Üniversitesi 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından bölgedeki depremzedelere yönelik yardım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu amaçla Hatay’ın Kırıkhan ilçesine giden DEÜ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi hekim ve uzman sağlık ekibi bölgede bir fizik tedavi ünitesi kurdu. Konteynır kentte birebir sağlık taraması gerçekleştirilirken, depremzedelerin sağlık yönünden ihtiyaçları hakkında detaylı bir sağlık envanteri oluşturuldu.

DEÜ sağlık personellerinin vatandaşlarla görüşmeler gerçekleştirerek önemli bir bilgi havuzu oluşturduğunu ifade eden DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde bulunan konteynır kentteki tüm depremzede yurttaşlarımız sağlık ekiplerimizce bire bir ziyaret edildi. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesine bağlı uzman sağlık personelimiz vatandaşlarımıza sağlık yönünden ihtiyaçlarının belirlenmesi için görüşmeler gerçekleştirdi. Bu bilgiler ışığında kentteki depremzedelerimizin sağlık problemlerine hızlı çözümler üreteceğiz” dedi. Rektör Hotar, “Hatay Kırıkhan’daki Eğitim, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitemizin depremden etkilenen vatandaşlarımıza sağlık hizmeti sunmak üzere hazırlıkları tamamlandı. Ünitenin hızla hazırlanmasındaki çabaları için hocalarımıza ve gönüllü ekibimize teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, beslenme, barınma ve sağlık hizmeti gibi temel ihtiyaçları gidermeye odaklandıklarını belirterek, "Bu noktada hızlı refleks göstererek bölgedeki sorunları saptayıp çözümler üretiyoruz. Üniversite olarak tüm imkanlarımızı milletimizin hizmetine sunmaya devam edeceğiz” dedi.