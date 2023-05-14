Dokuz Eylül'den can dostlara yeni merkez

Dokuz Eylül Üniversitesi’nin (DEÜ), Kiraz Belediyesi iş birliğinde tamamladığı Geçici Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi kapılarını açtı.İZMİR (İGFA) - İzmir’in ilk ve tek veteriner fakültesini Kiraz’a kazandıran Dokuz Eylül Üniversitesi’nin (DEÜ), Kiraz Belediyesi iş birliğinde tamamladığı Geçici Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi kapılarını açtı.

Temeli yaklaşık sekiz ay önce Kiraz’da atılan ve kısa sürede tamamlanan merkezin açılış törenine; DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar Kutlu, Kiraz Kaymakamı Onur Titiz, DEÜ Üst Yönetimi, akademik ve idari kadrosu ve vatandaşlar katıldılar.

HAYVANCILIK ÜSSÜ VURGUSU

Açılış töreninde konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, DEÜ’nün yatırımlarıyla Kiraz’ı bir hayvancılık üssü haline getirmeyi hedeflediklerini belirterek, “DEÜ olarak can dostlarımıza, Kiraz öykümüzün bir tamamlayıcısı olarak bölgenin en modern tesislerinden birini kazandırmanın mutluluğu içindeyiz. Daha öncesinde İzmir’in ilk ve tek veteriner fakültesini, kanatlı hayvan çiftliğini ve daha birçok ilki ilçemize kazandırmıştık. Kimsesiz, sahipsiz ya da çeşitli nedenlerle yaralı olan hayvanlarımıza da bakım sağlamayı çok istiyorduk. Bugün bu hayalimize kavuştuk” dedi.

“BİR BAKIMEVİ OLARAK HİZMET VERECEK”

Kiraz’a kazandırılan tesisin bir bakımevi görevi göreceğini kaydeden Rektör Hotar, “Rektörlüğümüz, DEÜ Veteriner Fakültesi ve Kiraz Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen projemiz kapsamında, özel alanlarında birebir yaralı, sahipsiz, hasta ya da bakıma muhtaç 150 sokak hayvanına toplamda 30 bin metrekarelik alana sahip sosyal tesisimizde destek sağlayacağız. Tesisimiz, can dostlarımızın kapalı tutulduğu bir barınak değil; tedavi ve aşılamalarının yapıldığı bir açık bakımevi olarak hizmet verecek. Gerekli tedavileri yapılarak sağlığına kavuşan hayvanlarımız, yine ekipler tarafından doğal yaşam alanlarına bırakılarak ya da güvenli ailelerde sahiplendirilerek hayatlarına kaldıkları yerden devam edebilecekler” ifadelerini kullandı.

“ÖĞRENCİLERİMİZE DE KATKI SUNACAK”

Rektör Hotar, açıklamalarının devamında şunları söyledi: “DEÜ Veterinerlik Fakültemizin klinik bilimleri derslerinin de yapılabileceği tesis, öğrencilerimizin gelişimlerine de doğrudan katkı sunacak. DEÜ olarak sosyal sorumluluklarımız gereği Kiraz Belediyesi iş birliğinde hayata geçirdiğimiz, İzmir'e ve bölgemize sokak hayvanlarının refahı için önemli bir referans olabilecek projemize desteklerinden dolayı devletimizin ilgili kurumlarına, tüm paydaşlarımıza ve DEÜ ailemize teşekkür ediyoruz. Belediye-üniversite iş birliğinin güzel bir sonucu olarak hayata geçirdiğimiz projemiz, diliyoruz ki diğer belediyelere de örnek olur. Kiraz’da güzel adımlarla yol almaya devam edeceğiz.”