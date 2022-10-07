Dokuz Eylül'den bilim çınarlarına ahde vefa

Temelleri 1944 yılında atılmış köklü bir gelenekten gelen Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin (İİBF) yedi akademik biriminden biri olan Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm Kurulu toplantısı yapıldı.İZMİR (İGFA) - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm Kurulu toplantısı yapıldı.

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar başkanlığında gerçekleşen toplantının ardından, DEÜ’ye ve bilim dünyasına uzun yıllar emek veren Prof. Dr. Adnan Gülerman, Prof. Dr. Fevzi Demir ve Prof. Dr. Fikret Sönmez’in isimleri verilen İİBF'deki seminer salonlarının açılışı yapıldı.

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar başkanlığında, İİBF Dekanı Prof. Dr. Avni Egeli, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Özlem Çakır, fakülte öğretim üyeleri ve İİBF’den emekli akademisyenlerin katıldığı kurul toplantısında, yeni akademik yıl eğitim-öğretim programı, gelecek dönem vizyonu ve mezun üniversite mensuplarının farklı sektörlerde başarılı çalışmalarını kapsayan projeleri değerlendirildi.

Rektör Hotar, fark yaratan eğitim anlayışı ile DEÜ İİBF bölümlerinin artan önemine dikkat çekerek, “Üniversitemiz, köklü geçmişi ve kendi gelenekleri ile ülkemizin en seçkin üniversiteleri arasında yer alıyor.

Alanında yetkin, geniş eğitim kadromuz ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemiz, yurt genelinde öğrencilerin en çok tercih ettiği bölümleri bünyesinde barındırıyor. Giderek artan önemi ve tam doluluk ile eğitim-öğretime devam eden İİBF bölümlerimiz, İzmir’e ve bilim dünyasına değer katmaya devam edecek” şeklinde konuştu.

İSİMLERİ İİBF SALONLARINA VERİLDİ

Kurul toplantısının ardından, fakülteye uzun yıllar emek veren Prof. Dr. Adnan Gülerman, Prof. Dr. Fevzi Demir ve Prof. Dr. Fikret Sönmez’in isimleri verilen İİBF'deki seminer salonlarının açılışı yapıldı.