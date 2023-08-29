Dokuz Eylül'den afet bölgesine umuda yolculuk

Dokuz Eylül Üniversitesi’nin (DEÜ) farklı birimlerinden akademisyen ve gönüllü öğrencilerinin, Kahramanmaraş depremlerinin ardından afet bölgesindeki yardım çalışmaları hız kesmeden sürüyor.İZMİR (İGFA) - Sosyal sorumluluk alanındaki faaliyetleriyle Türkiye’deki yükseköğretim kurumları arasında bu alanda en fazla proje üreten üniversitelerden birisi olan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Kahramanmaraş depremlerinin ilk gününden itibaren bölgede yer almış ve birçok hizmeti vatandaşlarla buluşturmuştu. Sağlık hizmetleri, eğitim, insani yardım, bilgilendirme faaliyetleri, temel ihtiyaç, gıda, barınma ve temiz içme suyu desteği ile DEÜ, bölgede örnek bir dayanışma sergilemişti. DEÜ’nün farklı birimlerinden akademisyen ve gönüllü öğrencilerinin afet bölgesindeki çalışmaları halen sürerken, bölgedeki çadır ve konteyner kentlerde depremden etkilenen çocuklara yönelik DEÜ eliyle başlatılan ‘Hepimiz Çocuktuk’ adlı önemli bir proje de yürütülüyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEÇEM) koordinatörlüğünde yürütülen proje ile DEÜ, çocukların bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimini destekleyecek eğitsel faaliyetler ile miniklerin yanında yer alıyor; eğlenceli ve öğretici aktivitelerle çocukların gelişimine katkı sunuyor, onlara moral oluyor.

65’TEN FAZLA EKİP ÇALIŞMA YÜRÜTTÜ

DEÜ’nün deprem bölgesinde kısa zamanda birçok projeyi hayata geçirdiği süreçte 65’ten fazla DEÜ ekibinin görev aldığını açıklayan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, kendisinin de zaman zaman bölgedeki çalışmalara katıldığını aktardı. DEÜ Buca Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Fen Fakültesi ve İlahiyat Fakültesi tarafından başlatılan ve Üniversitenin tüm bölümlerini kapsayan bir gönüllülük çalışmasına dönüşen ‘Hepimiz Çocuktuk’ projesinin bölgedeki moral ve motivasyonun artırılması noktasında önemli bir ihtiyaca karşılık verdiğini hatırlatan Rektör Hotar, “Çünkü hepimiz bir zamanlar çocuktuk ve tüm çocuklar, tıpkı bizler gibi güzel yarınlara inanarak neşe içinde büyümeyi hak ediyor” dedi.

ÇOCUKLAR UNUTULMUYOR

Destek sürecinin DEÜ gönüllü akademisyenlerinin ve öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştiğini belirten Rektör Hotar, “İlk günden beri deprem bölgesinde çeşitli eğitim, sosyal ve sağlık hizmetleri yürüten DEÜ ailemiz, bölge halkının en büyük destekçilerinden biri oldu. Bu desteklerin önemli bir kısmını da felaketin en çok etkilediği çocuklara yoğunlaştırdık” diye konuştu. Oyunun en iyi öğrenme araçlarından biri olduğunu vurgulayan ve bu kapsamda bölgede çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Rektör Hotar, “Oldukça ses getiren ‘Hepimiz Çocuktuk’ projemiz kapsamında; sanat, bilim etkinlikleri, deney, sanal gerçeklik, oyun, seramik ve ebru çalışmaları, yaratıcı drama, etkileşimli okuma ve masal atölyeleri oluşturuldu, çocuklarımız için film/animasyon gösterimleri gerçekleştirildi. Tüm bunlar, çocuklarımızın bilişsel gelişimlerine direkt katkısı olan eğitsel faaliyetlerdi. Yaşadıkları travmayı çabuk atlatabilmeleri için sosyal becerilerini yeniden açığa çıkarmaya yönelik çalışmalar da yürüttük. Psikolojik danışmanlık hizmeti sunduk. Ayrıca Araştırma Üniversitemizin farklı birimlerinden ekiplerimiz, bölgedeki çocuklara salgın ve deri hastalıkları hakkında da bilgi vererek, çeşitli sağlık taramaları gerçekleştirdiler” ifadesinde bulundu.