Dokuz Eylül'den afet bölgesine 7. su ünitesi

Toplumda farkındalık yaratmak ve depremzedelerin sorunlarına çözümler üretmek için projeler gerçekleştirildiğini belirten DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Hatay’ın Kırıkhan ilçesindeki konteyner kentte temiz su ihtiyacını karşılamak amacıyla günlük 10 ton su kapasiteli Su Arıtma Ünitesi kurulduğunu söyledi.İZMİR (İGFA) - Dokuz Eylül Üniversitesi, 6 Şubat tarihinde yaşanan deprem felaketinin ardından bölgedeki desteğini hız kesmeden sürdürüyor.

Toplumda farkındalık yaratmak ve depremzedelerin sorunlarına çözümler üretmek için projeler gerçekleştirildiğini belirten DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Hatay’ın Kırıkhan ilçesindeki konteyner kentte temiz su ihtiyacını karşılamak amacıyla günlük 10 ton su kapasiteli Su Arıtma Ünitesi kurulduğunu söyledi.

Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Deprem bölgesindeki yaraları sarmak amacıyla devletimizin bize verdiği destekle var gücümüzle çalışıyoruz. DEÜ’nün projelendirerek hayata geçirdiği yedinci Su Arıtma Ünitesini konteyner kentimizde yaşayan depremzede yurttaşlarımıza hizmetine sunduk, hayırlı olsun” dedi. Bölgedeki sağlık hizmetlerinin sağlıklı şekilde ilerleyebilmesi, depremzede yurttaşların yaşam kalitelerinin yükseltilmesi ile Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon hizmetlerinden etkin bir şekilde yararlanabilmesi amacıyla Dokuz Eylül Üniversitesi; Kırıkhan Belediyesi ve Hatay Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı.