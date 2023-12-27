Dokuz Eylül'de Türk dış ilişkileri değerlendirildi

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), 2023 Yılı Türk Dış İlişkilerinin Değerlendirilmesi Paneli’ne ev sahipliği yaptı. Panelde, Türk dış politikasının 2023 yılındaki seyri ve detayları ele alındı.İZMİR (İGFA) - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), ‘2023 Yılı Türk Dış İlişkilerinin Değerlendirilmesi’isimli panele ev sahipliği yaptı.

DEÜ Sürekli Eğitim Merkezi (DESEM) 15 Temmuz Şehitler Salonu’nda yapılan panelde, Türkiye’nin dış ilişkilerindeki mevcut durumu, gelecekteki potansiyelleri ve bu alandaki stratejik adımları değerlendirildi.DEÜ Rektörlüğü öncülüğünde, DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü ve DEÜ Ege Bölgesi Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBAMER) iş birliğinde düzenlenen panel programına; Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan, DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Murat Tanarslan,DEÜ akademik ve idari kadrosu ile öğrenciler katıldılar.

Türk dış politikasının 2023 yılındaki seyri ve detaylarına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerin yapıldığı paneli değerlendiren Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, etkinliğin önemine vurgu yaptı.

Panelde, Türk dış politikasının son dönemdeki başarıları, fırsatları ve tehditlerinin farklı bakış açılarıyla tartışıldığını aktaran Rektör Hotar, “DEÜ olarak, ülkemizin dış ilişkilerini daha iyi anlamak ve geliştirmek adına yapılan çalışmalara destek vermekten gurur duyuyoruz. Bugünkü panelimizde de Türk dış ilişkilerinin son dönemdeki genel durumuna ışık tutup, değerli panelistlerimizin anlatımlarıyla bu yönde önemli değerlendirmeler ortaya koyduk. Panel konuşmacılarımız ayrıca 2023 yılını değerlendirirken, Türk dış politikasının geleceğine ilişkin önerilerde de bulundular. Ülkemizin dış ilişkilerine yön veren faktörleri anlamak adına önemli çıktılar elde ettiğimiz etkinliğimizin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” dedi.

2023 yılının, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yıl dönümü olması nedeniyle de ayrı bir anlam taşıdığını sözlerine ekleyen Rektör Prof. Dr. Hotar, “Bu vesileyle, Türkiye’nin dış politikada yakın geçmişteki başarılarını, bugünkü durumunu ve gelecekteki hedeflerini değerlendirmek önem arz etmektedir. Türkiye olarak son yıllarda, bölgesel ve küresel düzeyde pek çok gelişmeye tanıklık ettik. Ülkemiz, gelişmelere karşı hem kendi ulusal çıkarlarını korumak hem de bölgesel ve küresel barışa katkıda bulunmak için tarihi sorumluluklar üstlendi; büyük çaba gösterdi. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye, istikrarlı bir dış politika gözeterek bölgesel ve küresel aktörlerle yeni iş birliği alanları oluşturdu. Uluslararası kuruluşlarda daha fazla söz sahibi oldu. İnsani yardım ve göçmen krizi konularında öncü bir rol üstlendi ve halen daha ‘dünyanın vicdanı’ olmayı sürdürüyor. Dokuz Eylül Üniversitesi olarak, bizler de ülkemizin menfaatleri doğrultusunda dış ilişkilerimize yön vermeyi sürdürüyoruz” diye konuştu.