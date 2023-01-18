Dokuz Eylül'de 'Tek Millet 10 Lezzet' buluşması

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), “Türk Dünyası Gastro Diplomasi” etkinliğine ev sahipliği yaptı. “Tek Millet On Lezzet” temasıyla düzenlenen etkinlikte DEÜ’lü öğrenciler, Türk dünyasına özgü birbirinden farklı lezzet sunumları hazırlayarak katılımcıların beğenisine sundular.İZMİR (İGFA) - İzmir’in köklü yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), “Türk Dünyası Gastro Diplomasi” etkinliğine ev sahipliği yaptı.

“Tek Millet On Lezzet” temasıyla düzenlenen etkinlikte DEÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, hazırladıkları Türk dünyasına özgü lezzet sunumlarını katılımcıların beğenisine sundular. DEÜ Gastro Mutfak Sanatları Öğrenci Topluluğu ve Dış İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen etkinliğe; DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, KKTC İzmir Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu, Nahçıvan Milletvekili Doç. Dr. Hüseyn Bağırsoylu, Azerbaycan İstanbul Başkonsolos Yardımcısı Zaur Kaimov, Azerbaycan Eğitim Müşteşarı Doç. Dr. Necibe Nasibova, Azerbaycan Dünya Konseyi Başkanı Dr. Asif Kurban, KKTC İzmir Başkonsolosluğu Eğitim ve Kültür Ateşesi Şebnem Pekdoğan, Azerbaycan İzmir Eğitim Temsilcisi Cavit Aliyev, Dışişleri Bakanlığı temsilcileri, davetliler, DEÜ akademik ve idari kadrosu ile öğrenciler katıldılar.

KARDEŞLİK VURGUSU

Etkinlikte katılımcılara hitap eden Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, kültürel diplomasinin önemli bir ayağı olan gastro-diplomasi etkinliğinin birleştirici yönüne vurgu yaptı.

Rektör Hotar, “Güçlü tarihsel ve toplumsal bağlarla birbirine sıkıca tutunmuş ülkelerin, yükseköğretim düzeyindeki iş birliklerini son derece değerli buluyorum. Bugün bu kapsamda, Türk cumhuriyetlerinin birer temsilcisi olan öğrencilerimiz, profesyonel şefler eşliğinde Türk dünyasına özgü farklı sunumları ile becerilerini ortaya koydular. Akademik gelişimlerinin yanı sıra sektör deneyimlerini de artıran öğrencilerimiz, birbirinden güzel menüleri misafirlerimiz için hazırladılar. Aynı bayraklara sahip olduğumuz kardeş ve dost ülkelerimizin temsilcileri ile bir arada olmaktan mutluluk duyduk” dedi.

FARKLI MUTFAK KÜLTÜRLERİ TANITILDI

Konuşmasında farklı mutfak kültürlerinin, ülkelerle ikili ilişkilerde ve kültürler arası etkileşimde önemli bir araç olduğuna değinen Rektör Hotar, “Üniversitemizde faaliyet gösteren öğrenci topluluklarımızın öncülüğünde geniş katılımlı aktiviteler düzenliyoruz. Gastro Mutfak Sanatları Öğrenci Topluluğumuz öncülüğünde, Dış İlişkiler Koordinatörlüğümüzün desteğiyle düzenlenen bugünkü etkinliğimizde de, zengin Türk mutfağını uluslararası planda tanıtma yönünde girişimlerimiz oldu. Bizi birbirimize yakınlaştıran, samimi bağlar kurmamıza vesile olan etkinliğimize katılımlarından dolayı misafirlerimize teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.