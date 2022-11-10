Dokuz Eylül'de parkinsona 'sanatsal' farkındalık

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Parkinson’a karşı toplumsal farkındalığı artırmak, hastalara moral ve motivasyon kazandırmak için Ebru Sanatı Çalıştayı düzenledi.İZMİR (İGFA) - Türkiye’nin köklü yükseköğretim kurumlarından biri olan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Parkinson hastalığı teşhisi konulan ve hastalığın farklı evrelerinde bulunup tedavi görenlere yönelik ‘Ebru Sanatı Çalıştayı’ düzenledi.

Ulusal Tıp Eğitimi Kurulu tarafından akredite edilen DEÜ Tıp Fakültesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü ortaklığında düzenlenen çalıştaya; DEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nur Olgun, Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürü Prof. Dr. Tuba Gültekin, Sağlık Bilimleri Enstitü Müdürü Prof. Dr. Zahide Çavdar, Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Berril Dönmez Çolakoğlu, akademisyenler, lisansüstü öğrencileri, hastalar ve hasta yakınları katıldılar.

Parkinson’a karşı toplumsal farkındalığı artırmak, hastalara moral ve motivasyon kazandırmak için DEÜ Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Kliniği’nde tedavi gören hastalara yönelik Dekanlık Binası’nda gerçekleştirilen çalıştayda, DEÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nden Lisansüstü öğrencisi F. Asena Kızar, ebru sanatı ve tarihi hakkında katılımcılara bilgiler verdi. Ebru sanatı tekniğine yönelik püf noktaları paylaşan Kızar ve akademisyenler, hastaların el becerilerini ebru sanatı ile birleştirmelerine olanak sağladılar.

Çalıştayda konuşan DEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nur Olgun, ebru sanatının Türk uygarlıklarında eskiden beri kullanılan en etkili terapi yöntemlerinden biri olduğuna dikkat çekti. Çalıştaya ilginin beklenenden fazla olduğunu belirten Olgun, “Ebru sanatı, doğudan batıya doğru yayılmış; dünyada tuvali su olan tek yüzey sanatıdır. Bugün burada Parkinson teşhisi konmuş bireyler ile sakinleştirici, iyileştirici gücünden yararlandığımız ebru sanatına yönelik çalışmalar ortaya koyduk. Hastalarımızın sanata gösterdikleri ilgiden fazlasıyla memnun olduk. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere, Rektörlüğümüze ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.