Dokuz Eylül'de kayıt heyecanı

Türkiye’nin yükseköğretimdeki küresel markası Dokuz Eylül Üniversitesi’nde (DEÜ) kayıt heyecanı başladı.İZMİR (İGFA)- Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS)-2022 sonuçlarına göre; Dokuz Eylül Üniversitesi’ne (DEÜ) yerleşen öğrencilerin kayıt heyecanı başladı.

DEÜ ailesine katılan yeni öğrenciler, sabahın erken saatlerinden itibaren belgeleriyle birlikte yerleştikleri bölümlere başvurarak kayıt işlemlerini gerçekleştirdi. Üniversitenin İzmir genelinde bulunan yerleşkelerindeki stantlarında kayıt işlemlerini hızlı ve sorunsuzca tamamlayan öğrenciler, kariyer yolculuklarına ilk adımı atmanın mutluluğunu yaşarken; kendilerine dağıtılan Öğrenci El Kitabı sayesinde de kurum hakkında bilgi sahibi oldular.

Aileleri ile kayıt işlemlerini sorunsuz şekilde tamamlayan gençlerin mutluluğunu paylaştıklarını dile getiren DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Emek ve özveri göstererek büyük ailemizin ferdi olma ayrılacağına sahip olan öğrencilerimizin heyecanını ve mutluluğunu paylaşıyoruz. Yeni mensuplarımızın dinamizmi ve gayreti ile kurumsal hedeflerimize emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz” dedi.