Dokuz Eylül'de İsrail mallarına boykot!

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), tüm kampüslerindeki kantin, kafeterya, sosyal tesisler ve yemekhanelerinde İsrail ve destekçisi ülkelere ait markaların ürünlerini satmama kararı aldı.İZMİR (İGFA) - İsrail'in Gazze'ye saldırıları birinci ayını doldururken, Türkiye'den İsrail'e tepkiler de artıyor.

Ülke çapında İsrail mallarına yönelik başlatılan ve tüm kesimlere yayılan boykota, son olarak Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) de katıldı. Yerli üretim mallarını tercih etme konusunda ilkesel davranan Dokuz Eylül Üniversitesi, yerleşkelerindeki kantin, kafeterya, yemekhane ve sosyal tesislerinde İsrail’in işgal politikalarına destek olan markalara ait ürünlerin satışının durdurulduğunu açıkladı. Gelişmeyle ilgili konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Gazze’de masum insanları katleden İsrail’in savaş suçlarına açıkça destek verdiklerini ilan eden şirketlerin ürün ve mallarını artık kullanmıyoruz. Üniversite bünyesinde yer alan kantin, kafeterya, yemekhane ve sosyal tesislerimiz başta olmak üzere; hiçbir birimimizde İsrail’in ve onun savaş politikalarına destek olan markaların ürün satışı yapılmayacaktır. Hastaneleri bombalayan, çocuk, kadın, yaşlı demeden masum sivilleri katleden İsrail’i bu vesile ile bir kere daha şiddetle kınıyor; uluslararası kamuoyunu sağduyuya davet edyoruz. Filistin’deki insanlık suçu işleyen İsrail’e ekonomik destek veren ve İsrail’e ait olan hiçbir malı Üniversitemizde satmayacağımızın bilinmesini istiyoruz” dedi.

YERLİ ÜRETİMİ VE TÜKETİMİ DESTEKLİYORUZ

Dokuz Eylül Üniversitesi’nin bugüne dek daima ülke çıkarları doğrultusunda bir duruş sergilediğini ve bu yönde hareket ettiğini belirten Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Uluslararası alanda söz sahibi olan Dokuz Eylül ailesi olarak, sadece ülkemizde değil, tüm dünyada yaşanan olaylara karşı sessiz kalmıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonu ile başlatılan tüm kampanyalara desteğimizi sunduk. Yerli ve milli otomobilimiz olan TOGG başta olmak üzere, kampüslerimizde yerli üretim mallarını kullanmaya özen gösteriyoruz. Son olarak aldığımız karar ile masum Filistinlilere yönelik katliam boyutunda saldırılar düzenleyen İsrail’in ve ona destek sağlayan hiçbir markanın ürününükullanmayacağız. Devletimizin bu yönde alacağı tüm kararları da ivedi şekilde uygulayacağımızı tekrar vurguluyoruz” dedi.