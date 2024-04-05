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Dokuz Eylül'de ikinci büyük göç sempozyumu

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ev sahipliğinde göç olgusuna ve mültecilik kavramına bilimsel bir perspektifte dikkat çekmek için düzenlenen ‘Uluslararası Göç Sempozyumu’ tamamlandı

YAŞAM 05.04.2024, 09:45
Dokuz Eylül'de ikinci büyük göç sempozyumu

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ev sahipliğinde göç olgusuna ve mültecilik kavramına bilimsel bir perspektifte dikkat çekmek için düzenlenen ‘Uluslararası Göç Sempozyumu’ tamamlandı.İZMİR (İGFA)  - DEÜ Hukuk Fakültesi Konferans Salonu’nda 3-4 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen disiplinler arası sempozyumun açılış oturumuna; Romanya önceki Başbakanı Prof. Dr. AdrianNastase’nin yanı sıra Harvard, Parisve Lebanese (Lübnan) üniversitelerinden akademisyenler de davetli konuşmacı olarak katıldılar.

DEÜ Üst Yönetimi, DEÜ akademik ve idari kadrosu, öğrenciler, Türkiye’den ve 18 farklı ülkeden 100’e yakın akademisyenin yer aldığı sempozyumda, göç olgusunun mevcut durumu ele alınırken; mülteci hukukunda kadın, kültürel entegrasyon, istihdam, sosyal değişim, uluslararası mülteci hukuku ve koruma tedbirleri gibi konulara yönelik sunumlar gerçekleştirildi.

Sempozyumun açılış oturumunda konuşan DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Refik Korkusuz,dünya genelinde milyonlarca insanın göç problemiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekti. Göçmen karşıtı ve ırkçı politikaların dünya ölçeğinde hızla yayıldığını ve dünya için önemli bir sorun haline geldiğini ifade eden Korkusuz, “Bu bağlamda maalesef dünyamız insani değerlerden uzaklaşan bir yapıya doğru gidiyor. Birleşmiş Milletler tarafından çıkarılan göç raporu dışında dünyanın pek de önemsemediği bir alanı akademisyenler olarak tartışıyor, bilimsel yönden değerlendirmeye çalışıyoruz. Bu sempozyumumuz, bu alanda gerçekleştirdiğimiz ikinci büyük sempozyum olma özelliğini taşıyor.2021 yılının sonunda dünya genelinde, çatışmalar, şiddet, zulüm korkusu ve insan hakları ihlalleri nedeniyle evlerinden zorla kaçmak zorunda kalan insanların toplam sayısı 89.3 milyona ulaştı. Bu, on yıl önce zorla yerinden edilmiş olarak kalan 42.7 milyon insandan daha fazla olup, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana görülen en yüksek rakamdır. Birleşmiş Milletler tahminlerine göre, 2050 yılında aynı anda 25 milyon ile 1 milyar arasında çevresel göçmen olabileceği öngörülmektedir” dedi.

FARKLI DİSİPLİNLERDEN ÇALIŞMALAR

Sempozyumun sınırlama olmaksızın hukuk, sosyoloji, iktisat, antropoloji, cinsiyet çalışmaları, kültürel çalışmalar, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, insancıl hukuk, mülteci hukuku, tarih gibi farklı disiplinlerde üretilen çalışmalara açık olduğunu kaydeden DEÜ Hukuk Fakültesi Dekan Vekili, sempozyum düzenleyicisi Prof. Dr. Sibel İkbal Safi, “Gerçekleştirdiğimiz disiplinler arası sempozyum; mülteci hukukunda kadın, kültürel entegrasyon, uluslararası mülteci hukuku da dahil olmak üzere hukuk sistemlerinin söylemsel, tarihsel, politik ve sosyal sınırları, kültürel göreceli devlet yasaları, politikalar, kurumsallaşmış sosyal normlar, karmaşık çeşitlilik deneyimleri, Suriye’deki çatışmalar, iklim mültecileri, sosyal değişim, savaş sonrası travması, sağlık, politika sonuçları gibi sorulara odaklanarak göçün bağlamını daha derinlemesine keşfetmeyi amaçlıyor. Sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçen DEÜ Üst Yönetimimizeve tüm hocalarımıza teşekkür ediyoruz” ifadesinde bulundu.

Romanya önceki Başbakanı Prof. Dr. AdrianNastase ise konuşmasında, Türkiye’nin göçmenlerle ilgili politikalarının ve sempozyumun önemine değinen bir konuşma gerçekleştirdi.

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