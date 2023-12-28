Dokuz Eylül'de 'Cumhuriyetimizin Renkleri' sergisi

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin öncülüğünde hazırlanan "100. Yılında Cumhuriyet'imizin Renkleri" isimli tekstil/lif sanatı sergisinin açılışı, İzmir Resim ve Heykel Müzesi ve Galerisi'nde yapıldı.İZMİR (İGFA) - Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin öncülüğünde hazırlanan "100. Yılında Cumhuriyet'imizin Renkleri" isimli tekstil/lif sanatı sergisinin açılışı, İzmir Resim ve Heykel Müzesi ve Galerisi'nde yapıldı.Küratörlüğünü DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Öğretim Görevlisi Mustafa Kula'nın yaptığı sergide, DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Giyim Tasarım Bölümü öğretim elemanları ve farklı üniversitelerden davetli 36 sanatçının eserlerinden oluşan 50 çalışma yer aldı.

Sergi açılış programında konuşan DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hacı Yakup Öztuna,sergiye ev sahiplilikleri ve DEÜ ile iş birlikleri için İzmir Resim ve Heykel Müzesi Müdür Vekili Dr. Ayşe Füruzan Caman’a teşekkür etti.

Öztuna, “Ülkemizin fakülte olarak kurulmuş ilk güzel sanatlar fakültesi olma özelliğine sahip Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin Moda Giyim Tasarımı Bölümü, kurulduğu yıldan itibaren akademik çalışmalarıyla birlikte, ulusal ve uluslararası çağdaş tekstil/lif sanatı platformunda eserleriyle göz doldurmakta; üstlendiği organizasyonlarla sanatseverleri etkinliklerinde buluşturmaktadır. Cumhuriyet'imizin 100’uncu yılına ulaşmasının coşkusunu ve bir asırlık değerlerini yansıtan örneklerinden oluşan sergimiz, Fakültemiz Moda Giyim Tasarımı Bölümü öğretim üyeleri ve farklı üniversitelerden davetli sanatçıların perspektifinden tekstil ürünlerini sanatla buluşturuyor. DEÜ olarak Cumhuriyet’imizin 100. yılı etkinlikleri kapsamında oluşturduğumuz sergimize katkıları için emeği geçenlere ve yol gösterici tutumuyla bizlere her zaman desteğini sunan Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Nükhet Hotar’a teşekkür ediyoruz” dedi.

10 OCAK’A KADAR GEZİLEBİLECEK

Anlamlı serginin küratörlüğünü yapan DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Öğretim Görevlisi Mustafa Kula ise, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluşunun 100. Yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen kapsamlı sergide, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Giyim Tasarımı Bölümü ile birlikte; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi ve İzmir Ekonomi Üniversitesi gibi farklı üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademik ve sanatsal çalışmalarını sürdüren isimlerin eserlerinin yer aldığını kaydetti. Ağırlıklı olarak kırmızı tonların dikkat çektiği sergiyi değerlendiren Kula, “Cumhuriyetimizin bir asırlık değerlerinin ele alındığı, 36 sanatçının 50 eseriyle yer aldığı sergide sanatçılar; kendi anlatım diliyle malzeme, doku, biçim ve renkleri kullanarak Cumhuriyetimizin 100. yılına ulaşmasının mutluluğunu yansıtmaktadır. Sergimiz, çağdaş sanat düzleminde sanat severlerin ilgisine sunulmaktadır.Cumhuriyet’imizin değerlerini özgün tasarımlarla sanatseverlerle buluşturduğumuz sergimiz, 10 Ocak 2024 tarihine kadar gezilebilecek” bilgisini paylaştı.

Sergi açılış programına, DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi’nden emekli olan öğretim üyeleri de katıldı. Programda, sergide eserleri bulunan sanatçılara ve emekli öğretim üyelerine teşekkür belgesi takdim edildi. Açılış programının ardından sergi, katılımcılar tarafından gezildi.