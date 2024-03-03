DOKU Derneği'nden 'Dünya Yaban Hayatı Günü' mesajı

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 3 Mart’ı Dünya Yaban Hayatı Günü ilan etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - DOKU Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Göksal Çidem, BM’de kabul edilen 3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü ile ile ilgili yazılı bir açıklama yayınladı.

Çidem açıklamasında, dünyada var olan canlı türlerinin yok oluşuna dikkat çekmek, korumak ve farkındalık oluşturmak için 2014 yılında ilk defa kutlandı.

Özellikle 3 Mart'ın yaban hayatı günü ilan edilmesinin anlamlı olduğunu kaydetti. Çünkü, Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmesi’nin (CITES) 1973 yılında 3Mart’ta imzalandığına dikkati çekilen açıklamada, "Günümüzde Azgın bir azınlığın oluşturduğu, doğadaki işgal kuvvetleri yaban hayatını yok ediyor. Yaban hayatının varlığını sürdürmeye çalıştığı yer onların dünyası. Yaşam alanı. Domuzun, sincabın karıncanın, kurdun, kuşun evi. Biz ise onların evlerini başına yıkıyoruz. Bilinçsizce, acımasızca yapılan avcılık, vahşi madencilik ve plansız enerji sektörü yatırımları ile katlediyoruz. Istrancaların ortasında orman içinde kurulan RES (Rüzgar Enerji Santralleri) ve orman derinliklerinde gördüğümüz “dikkat kamyon çıkar” “dikkat iş makinesi çıkar” yerde gördüğümüz tabelalara rastlıyoruz. Yaban hayatının yaşam alanlarında olmaması gereken faaliyetler yaban hayatını olumsuz etkiliyor. Yaban hayatı sahipsiz. Sermayesi yok. Söz hakkı yok. Basını yok.. TV si yok. İnsanoğlunun doymak bilmeyen aç gözlülüğü, vicdansızlığı onları güçsüz bırakıyor. Yaşam alanlarını savunacak güçleri yok" ifadelerini kullandı.

Açıklamada ayrıca son yıllardaki düzensiz göçmen sorunu ülke ya da ülkelerin sorunu değil. bütün insanlığın sorunu olduğuna dikkati çekilen açıklamada, her canlının yaşam hakkının kutsal olduğu vurgulandı.