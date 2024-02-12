Doktor başkan meslektaş adaylarıyla buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi’nde “Asrın Felaketi Nefes Kesiyor Çalıştayı” düzenleyen Beyaz Önlüklüler Öğrenci Kulübü ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri ile bir araya geldi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Beyaz Önlüklüler Öğrenci Kulübü ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri ile Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde faaliyet gösteren Kayseri Mutfağı’nda buluştu.

Başkan Büyükkılıç, kendisini kapıda karşılayan öğrencilerle sıcak ve samimi bir sohbet gerçekleştirerek, 10 GB internet kartı ile sinema bileti hediye etti. Büyükkılıç, gençlerle birlikte Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nin muhteşem manzarası eşliğinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Geleceğin doktor adayları ile buluşmasında Başkan Büyükkılıç’a hekim olan oğlu Dr. Mehmed Enes Büyükkılıç ve eşi Bengisu Büyükkılıç, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Op. Dr. İbrahim Demir de eşlik etti.

Kendisinin de bir nöroloji uzmanı doktor olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, eşinin ve oğlunun da hekim olduğunu, hekimlerin kıymetini bilen, onları tanıyan bir aile olduklarını anlattı.

Son süreçte pandemi ve deprem afeti yaşadıklarını anımsatan Büyükkılıç, “Bir depremi yaşadık. Allah o günleri bir daha göstermesin. Dünyada asrın felaketi diye bilinen bir tabloyu yaşadık. Onun öncesinde iki dönem pandemi yaşadık” diyerek o dönem yaşananları, öğrencilerle paylaştı.

Beyaz Önlüklüler Derneği Genel Başkanı Dr. Ömer Aygül de “Bir Kahramanmaraşlı olarak öncelikle tüm Kayseri halkına teşekkür ediyorum. Deprem döneminde hiç kimse elinden geleni esirgemeden bize yardıma koştular. Bu noktada kardeş şehir olarak görmek isteriz, iki gündür de buradayız, deprem konulu çalıştay yapmaktayız” dedi.

Kayseri’nin her zaman yanlarında olduğunu söyleyen Aygül, “Kayseri şehri, üniversitesiyle, belediyesiyle, gençlik ve spor il müdürlüğüyle her zaman için yanımızda oldu, çok teşekkür ederiz. Birçok yere gidiyoruz, buradaki kadar desteklenmiyoruz. Sağ olsun belediye başkanımız burada, gençlere çok ön ayak oldular, buraya gelip bizi şereflendirmesine ayrıca sevindik, teşekkür ederiz” diye konuştu.