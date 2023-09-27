Doğuş Çocuk'tan 100. yıla senfonik hazırlık

Doğuş Grubu'nun "Çocuklara Doğuş'tan İyi Bir Gelecek" vizyonuyla hayata geçirdiği Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası (DÇSO), Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını unutulmaz konserlerle kutlamaya hazırlanıyor.İSTANBUL (İGFA) -Türkiye'nin en köklü sosyal sorumluluk projelerinden biri olan Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası (DÇSO), Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını coşkuyla kutlamak için özel konserler düzenliyor. Bu anlamlı etkinlik, 29 Ekim'de Galataport İstanbul'da gerçekleşecek ve tüm katılımcılara ücretsiz olarak sunulacak.

2006 yılında Doğuş Grubu'nun kurucu destekçiliğiyle çalışmalarına başlayan Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası, klasik müziği çocuklar ve gençler aracılığıyla yaygınlaştırma misyonunu sürdürüyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, Galataport İstanbul Doğuş Meydanı'nda saat 14.00 ve 17.00'de gerçekleşecek olan konserler, sanatın gücünü kutlamak ve genç yeteneklere destek olmak için düzenleniyor.

Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası, Prof. Rengim Gökmen'in şefliği ve Genel Müzik Direktörlüğüyle büyüleyici bir müzik deneyimi sunacak. Yaklaşık 70 DÇSO öğrencisi ve Vokal Akademi Pop&Caz Korosu'ndan 40 kişinin sahne alacağı konserlerde 100’ü aşkın müzisyen bulunacak. Görkem Ezgi Yıldırım ve Teyfik Rodos gibi usta sanatçılar da bu özel etkinlikte solist olarak sahne alacaklar.

Cumhuriyet'in 100. yılını anlam dolu bir şekilde kutlamak için özel olarak hazırlanan repertuvar, Türk marşlarından Türk valslerine, tangolardan türkülere kadar geniş bir yelpazeyi içeriyor.

DÇSO ayrıca 27 Ekim Cuma günü saat 20.30'da Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'nın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konserinde Antalya seyircisiyle buluşacak. Bu özel konser, Antalya Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek ve sanatseverlere unutulmaz bir gece sunacak.

DÇSO, kuruluşundan bu yana yurtiçi ve yurtdışında 79 konser gerçekleştirdi. Bugüne kadar 1000'den fazla öğrenciye erişme imkânı bulan DÇSO, gerçekleştirdiği canlı performanslarla da 100 binden fazla izleyiciye ulaştı. Orkestra, dünyaca ünlü Türk ve yabancı sanatçılarla ve orkestralarla birlikte sahne alarak müziği daha geniş kitlelere taşıdı. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile de çeşitli projelerde bir araya geldi.