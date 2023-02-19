Doğu Karadeniz'e kuvvetli kar, Doğu'ya çığ uyarısı
Meteoroloji, Karadeniz'in doğusuna kuvvetli kar, Doğu Anadolu'ya çığ uyarısında bulundu. Ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu geçecek.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yağmurlu, Tokat'ın kuzey ve doğusunun yağmur ve karla karışık yağmurlu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan ve Van çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize'nin doğusu, Artvin çevreleri ile Ardahan'ın kuzeyinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarda çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
Doğu Karadeniz'in Doğusunda Kuvvetli Yağışlara Dikkat!: Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'in doğusunda kıyılarda yağmur, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde beklenen yağışların, bu sabah saatlerinden itibaren Rize'nin doğusu, Artvin çevreleri ile Ardahan'ın kuzeyinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı olarak görüleceği tahmin edildiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, tipi şeklinde yağış ve çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarda çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 13°C
Az bulutlu
DENİZLİ °C, 16°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
KÜTAHYA °C, 11°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
ADANA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
K.MARAŞ °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Sivas çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS °C, 8°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmurlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Tokat'ın doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize'nin doğusu ile Artvin çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
AMASYA °C, 16°C
Çok bulutlu
SAMSUN °C, 16°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu
TOKAT °C, 11°C
Çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
TRABZON °C, 13°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan ve Van çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ardahan'ın kuzeyinde kuvvetli ve yoğun olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
ELAZIĞ °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM °C, 0°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı
KARS °C, 1°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı
MALATYA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 13°C
Az bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Karadeniz'de fırtına; Marmara'da fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz yağmurlu; Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 5 ila 7, doğusu akşam saatlerine kadar 6 ila 8, akşam saatlerinden itibaren batısı 4 ila 6; Doğu Karadeniz'de güney ve güneybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra batısı kuzeybatıdan 6 ila 8, akşam saatlerinden itibaren güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m, Orta Karadeniz 3,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 5 ila 7, akşam saatlerinden itibaren 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, kuzeyi güneybatıdan 4 ila 6; Güney Ege'de batı ve güneybatıdan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren kuzeyi 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Orta ve Kuzey Ege yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan, Antalya Körfezi sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunun açıkları güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, güneyi güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|22
|54
|2. Fenerbahçe
|21
|45
|3. Başakşehir
|21
|40
|4. Beşiktaş
|21
|39
|5. A.Demirspor
|21
|38
|6. Trabzonspor
|22
|38
|7. Kayserispor
|21
|32
|8. Konyaspor
|21
|27
|9. Karagümrük
|21
|26
|10. Gaziantep FK
|22
|25
|11. Alanyaspor
|22
|25
|12. Sivasspor
|22
|24
|13. Antalyaspor
|21
|24
|14. Hatayspor
|21
|23
|15. Ankaragücü
|21
|22
|16. Kasımpaşa
|22
|22
|17. Giresunspor
|21
|21
|18. İstanbulspor
|22
|21
|19. Ümraniye
|21
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|22
|42
|2. Eyüpspor
|21
|41
|3. Bodrumspor
|21
|38
|4. Pendikspor
|22
|37
|5. Rizespor
|21
|37
|6. Keçiörengücü
|22
|37
|7. Sakaryaspor
|22
|37
|8. Bandırmaspor
|21
|34
|9. Boluspor
|22
|34
|10. Manisa FK
|21
|30
|11. Göztepe
|22
|30
|12. Adanaspor
|22
|25
|13. Tuzlaspor
|22
|22
|14. Altay
|22
|19
|15. Erzurumspor
|22
|18
|16. Altınordu
|21
|17
|17. Gençlerbirliği
|22
|16
|18. Denizlispor
|22
|16
|19. Yeni Malatyaspor
|22
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|20
|50
|2. M.City
|21
|45
|3. M. United
|22
|43
|4. Newcastle
|21
|40
|5. Tottenham
|22
|39
|6. Brighton
|20
|34
|7. Brentford
|21
|33
|8. Fulham
|22
|32
|9. Chelsea
|21
|30
|10. Liverpool
|20
|29
|11. Aston Villa
|21
|28
|12. Crystal Palace
|21
|24
|13. Nottingham Forest
|21
|24
|14. Leicester City
|21
|21
|15. Wolves
|21
|20
|16. Leeds United
|21
|19
|17. West Ham United
|21
|19
|18. Everton
|21
|18
|19. Bournemouth
|21
|17
|20. Southampton
|21
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|20
|53
|2. Real Madrid
|20
|45
|3. Real Sociedad
|20
|39
|4. Atletico Madrid
|20
|35
|5. Rayo Vallecano
|20
|32
|6. Villarreal
|20
|31
|7. Real Betis
|20
|31
|8. Athletic Bilbao
|20
|29
|9. Osasuna
|20
|29
|10. Mallorca
|20
|28
|11. Girona
|20
|24
|12. Celta Vigo
|20
|23
|13. Real Valladolid
|20
|23
|14. Almeria
|20
|22
|15. Espanyol
|20
|21
|16. Sevilla
|20
|21
|17. Valencia
|20
|20
|18. Cadiz
|20
|19
|19. Getafe
|20
|18
|20. Elche
|20
|9