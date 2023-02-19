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Doğu Karadeniz'e kuvvetli kar, Doğu'ya çığ uyarısı

YAŞAM 19.02.2023, 07:49
Doğu Karadeniz'e kuvvetli kar, Doğu'ya çığ uyarısı

Meteoroloji, Karadeniz'in doğusuna kuvvetli kar, Doğu Anadolu'ya çığ uyarısında bulundu. Ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu geçecek.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yağmurlu, Tokat'ın kuzey ve doğusunun yağmur ve karla karışık yağmurlu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan ve Van çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize'nin doğusu, Artvin çevreleri ile Ardahan'ın kuzeyinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarda çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

Doğu Karadeniz'in Doğusunda Kuvvetli Yağışlara Dikkat!: Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'in doğusunda kıyılarda yağmur, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde beklenen yağışların, bu sabah saatlerinden itibaren Rize'nin doğusu, Artvin çevreleri ile Ardahan'ın kuzeyinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı olarak görüleceği tahmin edildiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, tipi şeklinde yağış ve çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarda çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C

Az bulutlu

DENİZLİ °C, 16°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

KÜTAHYA °C, 11°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

K.MARAŞ °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Sivas çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 8°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmurlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Tokat'ın doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize'nin doğusu ile Artvin çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

AMASYA °C, 16°C

Çok bulutlu

SAMSUN °C, 16°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu

TOKAT °C, 11°C

Çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

TRABZON °C, 13°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan ve Van çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ardahan'ın kuzeyinde kuvvetli ve yoğun olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

ELAZIĞ °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 0°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı

KARS °C, 1°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı

MALATYA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 13°C

Az bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Karadeniz'de fırtına; Marmara'da fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz yağmurlu; Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 5 ila 7, doğusu akşam saatlerine kadar 6 ila 8, akşam saatlerinden itibaren batısı 4 ila 6; Doğu Karadeniz'de güney ve güneybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra batısı kuzeybatıdan 6 ila 8, akşam saatlerinden itibaren güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m, Orta Karadeniz 3,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 5 ila 7, akşam saatlerinden itibaren 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, kuzeyi güneybatıdan 4 ila 6; Güney Ege'de batı ve güneybatıdan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren kuzeyi 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Orta ve Kuzey Ege yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan, Antalya Körfezi sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunun açıkları güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, güneyi güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.

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