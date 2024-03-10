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Doğu'da kar, Batı'da bahar! Yurtta bugün hava nasıl?

YAŞAM 10.03.2024, 09:15
Doğu'da kar, Batı'da bahar! Yurtta bugün hava nasıl?

Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ordu'nun iç kesimlerinin aralıklı yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ordu'nun iç kesimlerinin aralıklı yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemizin kuzeybatı ve güneydoğu kesimlerinde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Marmara'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 14°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 12°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 14°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 17°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 20°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 19°C

Parçalı bulutlu

MERSİN °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 10°C

Parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 11°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 9°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 14°C

Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 9°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

TOKAT °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile sis ve pus olayı beklenmektedir. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 2°C

Çok bulutlu, kar yağışlı

KARS °C, 2°C

Çok bulutlu, kar yağışlı

MALATYA °C, 11°C

Çok bulutlu

VAN °C, 4°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer sis ve pus olayı beklenmektedir.

DİYARBAKIR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA

Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yer yer yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatı, öğle saatlerinde doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, akşam doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege’de Kuzey ve kuzeydoğudan akşam doğu ve güneydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu, akşam kuzeybatıdan 3 ila 5, ilk saatlerde Antalya Körfezi 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu, akşam saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Antalya Körfezi 2,5m.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğu, akşam batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0 m; Görüş: İyi.

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