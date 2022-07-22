Doğru tercih için 'geçici trendlere' kapılmayın

Üniversite tercihi, sınav kadar önem taşıyor. Tercih yapacak öğrencilerin hayatlarının geri kalanına damgasını vuracak meslekleri ve bölümleri seçmelerinin aslında hiç zor olmadığına dikkat çeken Güneş Banu Kocatepe, ancak özel olarak dikkat edilmesi gereken noktalar bulunduğunu da ifade etti.İSTANBUL (İGFA) - YKS’yi başarıyla geride bırakan öğrenciler, şimdi yeni bir dönemecin eşiğinde bulunuyor. Tercih Danışmanı, Öğrenci Koçu ve Işık Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı Güneş Banu Kocatepe, öğrencilerin hayatlarını nasıl devam ettireceklerinin kararını verdikleri bugünlerde, en iyi performansı sergileyebilecekleri ve yaşam boyu doyum sağlayabilecekleri mesleği seçmelerinin önemine işaret ederek tercihler ile ilgili ipuçlarını sıraladı.

Tercih sıralamasında öğrencinin en çok hangi bölümü istiyorsa onu ön sırada yazması gerektiğine de vurgu yapan Kocatepe, öğrencinin kendisini ve seçeceği üniversiteleri/bölümleri iyi tanımaları gerektiğinin de önemli olduğunu söyledi.

GEÇİCİ TRENDLERE KAPILMAYIN!

Günümüzün trend olan bölümlerini, mesleklerini değerlendirirken, bölümün popülaritesi dışında kendi yeteneklerinize göre tercih yapın. Meslek Belirleme Seçim Envanterleri ile bireysel

farkındalığınızı artırın ve kendi ilgi alanlarınızı tanıyın.

Sevdiğiniz mesleği tercih edin

Severek yapacağınız, sizi gerçekten geliştirecek meslekleri tercih edin. Unutmayın, tercih ettiğiniz meslek bundan sonraki hayatınızın en az 40-45 yılında aktif olarak size eşlik edecek.

Seçeceğiniz üniversiteyi iyi tanıyın

İlgilendiğiniz üniversitelerin eğitim kalitesine, akreditasyonlarına, sunduğu olanaklara ve burslara, akademik kadrolarının niteliğine, uluslararası networküne, sosyal/kişisel gelişim olanaklarına, kariyer desteği verip vermediğine, katılımcı bir yönetim anlayışına sahip olup olmadığına mutlaka göz atın.