Doğaseverlerden kanyon keyfi

Türkiye Dağcılık Federasyonu ve DİDOSK (Diyarbakır Doğa Sporları Kulübü) nün organizesiyle bir araya gelen 77 doğasever Batman-Sason ile Diyarbakır-Kulp ilçeleri arasında bulunan Zore kanyonuna yürüyüş gerçekleştirdi.BATMAN (İGFA) - Diyarbakır’dan 77 doğasever Zore Kanyonu'na yürüyüş yaptı.

Yürüyüşe katılan doğaseverler unutamadıkları bir gün yaşadıklarını belirttiler.

Buraya ilk defa geldiğini belirten Dicle Üniversitesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mahmut Balkan “Havası çok güzel, güzel bir gün geçirdik. Bölgemizin gezilecek en güzel yerlerinden biri. Doğası, havası ve suyu muhteşem. Buranın doğasının bozulmamasını temenni ediyoruz. İnsanların sıklıkla ziyaret ettiği yerler maalesef zamanla kirleniyor. Buralara gelen insanlarımızın duyarlı olması ve buraların doğallığını bozmamasını temenni ediyoruz” dedi.

Buraya gelmekten çok keyif aldıklarını belirten DİDOSK Yönetim Kurulu Üyesi Eray Karahan, “Buranın diğer yıllara göre buraların çok kirlendiğini gördük. İnsanların gelip piknik yaptıktan sonra çöplerini bıraktıklarını gördük. Bu durum bizi çok rahatsız ediyor. Tüm gelenlere duyurumuzdur. Lütfen çöplerimizi doğaya bırakmayalım” ifadelerini kullandı.

Diyarbakır Doğa Sporları Kulübü ile sürekli böyle güzel yerleri keşfetmeye geldiklerini belirten Tarım Kredi Personeli Derya Yıldız “Bugünkü parkurumuz da Zore kanyonuydu. Daha önce de gelmiştim, çok güzel. Her yıl mutlaka gelmeye özen gösteriyorum. Doğu illerimizin en güzel parkurlarından biri. Herkesi buraları görmeye davet ediyorum. İnşallah bu güzel haliyle kalır, el bu güzellikleri koruruz” dedi.

Bir gün de olsa Diyarbakır sıcağından kurtulduklarını belirten Ziraat Mühendisi Mehmet Şirin Zengin “Burası bir doğa harikası. Arkadaşlarla beraber suya girdik, su geçişlerinde bir sulu bir kuru şeklinde geçti. Hem ıslandık, hem kuruduk, Diyarbakır sıcağından kurtulduk. Çok güzel bir doğa ve su var buralarda. Herkesi buraya davet ediyoruz” dedi.

Buranın doğal halini muhafaza etmek gerektiğini belirten Elektrik Mühendisi Edip Yaşa ise, “Muhteşem bir doğası var. Doğayla iç içe bir zaman geçirdik. Burası şuan harika bir yer. Buralara yolun gelmemesi lazım. Yol açılınca ve insanlar çok fazla gelince doğallığı bozuluyor” dedi.