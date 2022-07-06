Doğaseverler Konya’nın yeşiline hayran kaldı

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Spor Konya Projesi kapsamında başlattığı “Konya’da Yürüyoruz” temalı doğa yürüyüşlerine doğaseverler yoğun ilgi gösteriyor. Büyükşehir Belediyesi'nin sağlıklı yaşama katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirdiği yürüyüş etkinliklerine başvurular “sporkonya.com.tr” adresinden yapılıyor.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği yürüyüş etkinlikleri, doğaseverleri şehrin doğal güzellikleriyle buluşturmaya devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Spor Konya Projesi kapsamında sağlıklı yaşama katkıda bulunmak amacıyla başlattığı etkinlikler ilgi görürken yürüyüşlere katılan doğaseverler, şehrin stresinden uzakta keyifli bir yolculuğa çıkıyor.

Sporseverlerin Konya’nın doğal güzellikleriyle buluşmayı sabırsızlıkla beklediği etkinlikler kapsamında Temmuz ayında üç yürüyüş daha gerçekleştirilecek. Bu kapsamda; 17 Temmuz’da Derbent Aladağ, 24 Temmuz’da Beyşehir Kurucuova ve 31 Temmuz’da Hadim Göksu’da düzenlenecek yürüyüşlere tüm doğaseverler katılabilecek.

Sınırlı sayıda kontenjanın bulunduğu doğa yürüyüşlerine katılmak isteyenler “sporkonya.com.tr” adresinden başvuru yapabiliyor.

“Konya’da Yürüyoruz” temasıyla düzenlenen doğa yürüyüşleri kapsamında daha önce de; Beyşehir - Yeşildağ, Bozkır - Aygır, Seydişehir - Tınzatepe, Akşehir - Hıdırlık, Ilgın - Bulcuk Gölü, Derebucak - Balatini Mağarası ve Yalıhüyük - Gölcük rotalarında etkinlikler düzenlenmişti.