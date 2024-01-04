Doğanşehir'de kadınlardan Filistin'e destek için kermes

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Kurucaova Mahallesi'ndeki bayanlar tarafından, Filistin'e destek için kermes düzenlendi.MALATYA (İGFA) - Kurucaova'lı Bayanlar tarafından yiyecek ve içecek satışı yapılan taziye evi salonundaki kermeste, Filistin'e destek için satış yaptılar.

Kermeste toplanacak para, Filistin'e gönderilecek.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, bu gibi etkinliklerin duyarlılık oluşturmak adına önemli olduğunu söyledi.

Bu duyarlılığın, Filistin adına taze tutulması gerektiğini anlatan Zelyurt, "Kurucaovalı bayanlar kendilerine yakışanı yapıp, İsrail zulmü altındaki Gazze'li kardeşlerimize kayıtsız kalmayıp, emeklerini en önemlisi yüreklerini ortaya koymuşlardır."dedi.

Başkan Zelyurt ve katılımcılar satılan ürünlerden alarak kermese destek verdi.