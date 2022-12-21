Doğanın içinde yöresel lezzetleri tattılar

Mersin'de geleneksel hale getirilen ‘Doğa Bizi Çağırıyor’ etkinliklerinde vatandaşlar farklı yerleri deneyimlemenin keyfini yaşarken, doğayla da iç içe bir gün geçiriyor. Vatandaşlar, hem 7 kilometrelik doğa yürüyüşü yaptı, hem de bölgede yaşayan kadınların el emeği ürünlerinden tatma ve satın alma fırsatı buldu.MERSİN (İGFA) - “Doğa Bizi Çağırıyor” etkinlikleri ile doğaseverler, her defasında yeni bir rota ile farklı bir doğal güzelliğin keşfine çıkıyor. Ücretsiz olarak düzenlenen etkinlikler öncesinde kayıt yaptırarak başvuran vatandaşlar için, Mersin Forum AVM Bağlantı Köprüsü altından ve Tarsus Kültür Merkezi’nin önünden servis kaldırıldı. Erdemli’nin doğal güzelliği içerisinde düzenlenen gezi rotasında çoğunluğunu kadınların oluşturduğu katılımcılar, Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer ile birlikte yürüyüş parkurunu tamamladı. Kadınlarla bir araya gelen Meral Seçer, yöresel ürünleri inceledi ve kadınlarla sohbet etti.

Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, özellikle kırsalda gerçekleştirilen bu gezilerin, merkezde yaşayan vatandaşlarla kırsalda yaşayan vatandaşları bir araya getirdiğine dikkat çekerek, “Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Gönüllüler Şubesi’nin ilk gönüllüsüyüm, gönüllü olarak çalışıyorum. Bu çalışmalara da gönüllü olarak katılıyorum. 2019’da ‘Kırsal Buluşma Günleri’ olarak yola çıkılmıştı Kadın Dairesi ile birlikte. Kırsal Buluşma Gezileri’nde amacımız, kırsaldaki kadınlarımızla kentteki kadınlarımızı bir araya getirmekti. Mersin’de yaşıyoruz, ama Mersin’i bilmiyorduk. Özellikle ovadan Toroslar’ın eteklerine ve yukarılara çıktık. Çıktıkça da çok değerli ürünlerimizin üretildiğini gördük. Kadınlarımızın ürettikleri bu ürünleri, kentte yaşayan kadınlarımızla buluşturmak istedik. Hem birbirleriyle kaynaşsınlar, hem de burada emek veren kadınlarımıza ek bir gelir olsun düşüncesiyle yola çıktık. Kentimizi, kadınlarımızı çok seviyoruz. Onların sosyalleşmesini ve ekonomide yer bulmalarını, ayrıca karar mekanizmasında yer almalarını çok istiyoruz” diye konuştu.

Muhtar Bulut: “Ürünlerimizin tanıtımı açısından çok önemli bir etkinlik”

Doğusandal Mahallesi Muhtarı Hasan Bulut ise, gezi sayesinde mahallede bir hareketlilik olduğunu belirterek, “Yöresel ürünleri değişik çevrelere tanıtma ve ulaştırma imkanı buluyoruz. Vadiden başlayarak değişik yerleri gezecekler, görecekler ve köyümüzü çok beğenecekler. Umarım bundan sonra da sık sık ziyaretler çoğalacaktır. Keçiboynuzu pekmezi ve zeytin, buranın kendine has özel ürünleridir. Tanıtımında, satışında her bir köşeye ulaşmasında çok kıymetli oldu bu gezi” ifadelerini kullandı.