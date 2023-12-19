Doğan Seyfi ölümünün 22. yıl dönümünde unutulmadı

Anafartalarspor’dan yetişen ve buradan Edirnespor’a transfer olan, başarılı futbolu ile göz dolduran ve şimdiki adı Süper Lig o zamanki adı Türkiye 1.Ligi’nde mücadele eden Denizlispor’a transfer olan Doğan Seyfi Atlı, 17 Aralık 2001 yılında geçirdiği bir trafik kazası sonucu 21 yaşında iken yaşamını yitirmişti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Denizlispor’da PAF takımında yer alan Doğan Seyfi, 24 maçta 21 gol kaydetmiş, Denizlispor’daki son sezonunda ,se Türkiye Kupası maçında 1 gol atıp Fenerbahçe’yi 2-1 yendikleri maçta Fenerbahçe’yi kupanın dışına itilmesine katkı sağlamıştı. Seyfi, bu maç sonrasında "Fener’e gol attım, artık beni farketmişlerdir. Milli takımda forma istiyorum" demişti.

Doğan Seyfi Atlı, ölümünün 22.yıl dönümünde Yenikarpuzlu’daki mezarının başında anıldı.

Yenikarpuzluspor, ailesi ve arkadaşları tarafından düzenlenen törende, Atlı ailesi ve spor camiasına sabır dilendi.