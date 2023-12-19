Doğan Ersöz, 29. ölüm yıl dönümünde anıldı

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği'nin (BUSİAD) Kurucu Başkanı merhum Doğan Ersöz, vefatının 29. yılında Emir Sultan Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.BURSA (İGFA) - Doğan Ersöz'ü anma törenine BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, BUSİAD Yüksek Danışma Kurulu (YDK) Başkanı Ergun Hadi Türkay, Geçmiş Dönem BUSİAD Başkanlarından ve Doğan Ersöz'ün damadı Günal Baylan ve eşi Merhum Doğan Ersöz’ün kızı Beril Baylan olmak üzere, dernek üyeleri ile Ersöz Ailesi katıldı.

Ersöz mezarı başında dualarla anılması ardından BUSİAD Başkanı Buğra Küçükkayalar, Ersöz’e hitaben yaptığı konuşmada torunu Begüm Baylan’ın da geçen yıl BUSİAD üyesi olduğunu dile getirerek, “Sizden aldığımız destekle BUSİAD’ı 100 yıllara taşımak istiyoruz” dedi.

BUSİAD Üyesi Prof. Dr. Ali Ceylan ise Ersöz’ün kendisine yol gösterici olduğunu belirtirken, BUSİAD Üyesi Şerif Arı ise Ersöz’den okumak ve bahçeyle meşgul olmak konusunda aldığı tavsiyelere uymaya çalıştığını söyledi.

Kızı Beril Baylan ise babasının, okumak ve çapa yapmak konusundaki bakışını anlatırken, var olmanın önemini babasından öğrendiğini de dile getirdi.