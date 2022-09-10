Doğallığın Simge'si

Ekranların başarılı sunucusu Simge Fıstıkoğlu sunumunu yaptığı özel bir etkinlikte, doğa dostu, çevreci iş insanlarıyla biraraya geldi. Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle dijital ortamda gerçekleştirilen Castro Türkiye etkinliği bu kez Backyards’da yapıldı.İSTANBUL (İGFA) - Simge Fıstıkoğlu ve firma yetkilileriyle, çevreye duyarlı iş insanları toplantıda anlamlı bir oluşuma da imza attılar. Etkinlikte, karbon nötr olması ve katılımcıların karbon ayak izinin sıfırlanması için fidan bağışı yapıldı.

Her zaman çevreye ve doğaya duyarlığı ile dikkat çeken Simge Fıstıkoğlu, doğanın korunması ve çocuklarımıza bırakacağımız yeşil ve temiz bir dünya için herkesin üzerine düşen görevi yapması gerektiğini söyledi.

Simge Fıstıkoğlu’nun etkinlikte giydiği kıyafet ünlü modacı Gülnur Güneş’e imzasını taşıyor.