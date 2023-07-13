Doğal taşlar ne işe yarar?

Son dönemlerde insanlar her konuda çareyi doğal yollarda arıyor. Biz de sizin için Ahmet Tagu’ya doğal taşlar ve doğal taşlarla yapılan takılar hakkında sorular sorduk.İlminur ATÇI - Onur POLAT - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - İnsanların doğal taşları faydaları için aldığını söyleyen Tagu Gümüş'ün sahibi Ahmet Tagu, insanların anlam veremedikleri şeylere doğaüstü anlamlar kazandırmaya çalıştığını söyledi.

Normalde gümüş takılara daha çok rağbet olduğunu belirten Tagu, şahsa özel tasarımlar yaptıklarını anlattı.

Tagu, taşların özelliklerinin de bilim insanlarının açıklamasıyla bu tür taşlara da önemli ilginin olduğunu kaydetti.

https://youtu.be/Rz7llQMdvDg