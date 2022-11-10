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Doğa sporu tutkunlarının Bilecik Pazaryeri'nde keşfi
YAŞAM 10.11.2022, 09:16
Eskişehir Teknik Üniversitesi Doğa sporları Kulübü ve Bilecik Seyh Edebali Üniversitesi Doğa sporları kulübü üyesi 80 genç Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde bulunan Küçükelmalı Tabiat Parkında ve Bozcaarmut Göletinde 14 kilometrelik yürüyüş gerçekleştirerek sonbaharın tadını çıkardı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Doğa sporu tutkunları sonbaharın tadını Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bulunan Küçükelmalı Tabiat Parkında çıkardı.
4 mevsim doğa harikası manzarasıyla günübirlik ziyaretçilerin başında yer alan ve yeşil, kahverengi ve sarı renklere bürünen Küçükelmalı Tabiat Parkında buluşan doğa tutkunu gençler ağaçların sunduğu eşsiz manzaranın tadını çıkardı.
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