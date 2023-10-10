‘Doğa Eğitim Kampüsü’ projesi meyvelerini topluyor
Kocaeli'de İzmit Belediyesi'nin çocuklara doğa bilincini aşılamak adına başlattığı ‘Doğa Eğitim Kampüsü’ projesi meyvelerini toplamaya devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Doğa ve çevre dostu İzmit Belediyesi, gerçekleştirdiği projelerin karşılığını almayı sürdürüyor.
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in çevreci vizyonu ile gerçekleştirilen ‘Doğa Eğitim Kampüsü’ projesi ile çocuklar artık daha bilinçli bireyler haline gelmeye devam ediyor.
İzmit Belediyesinin emeklerinin karşılığını almaya başladığı proje ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Başkan Hürriyet, “En sevdiğimiz eğitim projemiz. Artık profesyonelleştik. Çocuklar Ormana girerken bile saygılarını sunup ormandan izin istiyorlar. Bilinçli çocuklar, güzel bir gelecek” dedi.
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|1. Fenerbahçe
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|8
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|3. A.Demirspor
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|8
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|14
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|14
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|8
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|8
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|O
|P
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|8
|16
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|16
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|14
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|14
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|8
|14
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|8
|13
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|8
|13
|9. Keçiörengücü
|8
|11
|10. Erzurumspor
|8
|10
|11. Adanaspor
|8
|9
|12. Sakaryaspor
|8
|9
|13. Şanlıurfaspor
|8
|9
|14. Tuzlaspor
|8
|7
|15. Boluspor
|8
|6
|16. Giresunspor
|8
|5
|17. Ümraniye
|8
|5
|18. Altay
|8
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|8
|20
|2. Arsenal
|8
|20
|3. M.City
|8
|18
|4. Liverpool
|8
|17
|5. Aston Villa
|8
|16
|6. Brighton
|8
|16
|7. West Ham United
|8
|14
|8. Newcastle
|8
|13
|9. Crystal Palace
|8
|12
|10. M. United
|8
|12
|11. Chelsea
|8
|11
|12. Fulham
|8
|11
|13. Nottingham Forest
|8
|9
|14. Wolves
|8
|8
|15. Brentford
|8
|7
|16. Everton
|8
|7
|17. Luton Town
|8
|4
|18. Burnley
|8
|4
|19. Bournemouth
|8
|3
|20. Sheffield United
|8
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|9
|24
|2. Girona
|9
|22
|3. Barcelona
|9
|21
|4. Atletico Madrid
|8
|19
|5. Athletic Bilbao
|9
|17
|6. Real Sociedad
|9
|15
|7. Rayo Vallecano
|9
|13
|8. Real Betis
|9
|13
|9. Valencia
|9
|11
|10. Las Palmas
|9
|11
|11. Getafe
|9
|10
|12. Osasuna
|9
|10
|13. Cadiz
|9
|9
|14. Sevilla
|8
|8
|15. Mallorca
|9
|8
|16. Villarreal
|9
|8
|17. Deportivo Alaves
|9
|8
|18. Celta Vigo
|9
|6
|19. Granada
|9
|6
|20. Almeria
|9
|3