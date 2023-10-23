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Doğa cennetinde unutulmaz hatıra

YAŞAM 23.10.2023, 14:59
Doğa cennetinde unutulmaz hatıra

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin Sonbahar DoğaYürüyüşleri programı kapsamında Turnalık, Çiğdem, Beşoluk Yaylası’nı keşfeden doğa tutkunları 17 kilometrelik parkurda unutulmaz bir pazar günü geçirdi.SAKARYA (İGFA)- Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin şehrin tabiatını keşfetme fırsatı sunduğu“Sonbahar Doğa Yürüyüşleri”programının son durağı Turnalık Yaylası, Çiğdem Yaylası ve Beşoluk Yaylası oldu. 17 kilometrelik uzunluğundaki parkurda 120’yi aşkın doğasever, şehrin sterinden uzaklaşıp doğal güzelliklerin arasında yürüyüş yaparak keyifli bir pazar günü geçirdi.

Uzman eğitmenler eşliğinde tabiatı derinliklerine kadar hisseden doğaseverler, zorlu şartlara rağmen 17 kilometrelik engebeli, dağlık ve çamur bölgelerin olduğu zorlu parkuru başarıyla tamamladı. Parkur ortasında1390 rakımlıTurnalık Yaylası’nda mola verip eşsizmanzaranın keyfini çıkaran ekip, yürüyüşü şehrin zirve noktalarında tamamladı.

1455 rakımlı Çiğdem Yaylası ve 1600 rakımlı Beşoluk Yaylası’na tırmanan yürüyüş ekibi tertemiz oksijeni ve eşsiz manzarasıyla doğa cenneti bölgeyi ve kendilerini fotoğrafladı. Unutulmaz bir hatıra yaşayan 120 tabiat aşığı kendilerine bu imkânı sunduğu için Başkan Ekrem Yüce’ye ve ekibine teşekkür etti.

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