Doğa aşkı şiddetli yağış tanımadı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sonbahar Doğa Yürüyüşleri Akyazı Sultanpınar Yaylası parkuruyla devam etti. Şiddetli yağışa rağmen15 kilometrelik zorlu parkuru tamamlayan ve yağmurla güzelleşen tabiatı en güzel haliyle tecrübe eden doğa tutkunları unutulmaz bir tecrübe yaşadı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Sonbahar Doğa Yüyürüşleri Akyazı Sultanpınar Yaylası parkuruyla devam etti.Sultanpınar Yaylası parkurunda doğaseverlerin keşfine yoğun yağış engel olamadı. Katılımcılar doğanın kalbinde 15 kilometrelik parkuru büyük bir kararlılıkla tamamladı. Bu yürüyüş esnasında birçok deneyimi aynı anda elde eden doğaseverler, ormanda keyifli ve güvenli bir şekilde vakit geçirmek için gerekli olan becerileri kazanmak için uzman ekiplerden bilgi aldı.

YAĞMURLA GÜZELLEŞEN DOĞA

Zorlu şartlara rağmen doğanın en güzel halini seyir ederek parkurda ilerleyen doğa tutkunları 1200 rakıma kadar çıkarak tertemiz bir oksijende doğanın en güzel halini seyrettiler. Başarılı bir şekilde tamamlanan yürüyüş sonunda katılımcılar Başkan Ekrem Yüce’ye ve ekibine güzel organizasyon için teşekkür etti. Yürüyüş boyunca yağmurun doğayla buluşmasıyla ortaya çıkan tabiatın en güzel renkleri güne farklı bir anlam kattı.

“DOĞANIN MUCİZELERİNİ KEŞFE ÇIKIYORUZ”

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “Doğa yürüyüşleri, vatandaşların doğanın eşsiz güzelliklerini keşfetme ve doğayla bütünleşme fırsatı sunuyor. Doğaseverler, gelecek yürüyüşlerde de farklı rotalarda bir araya gelerek doğanın mucizelerini keşfetme şansını elde edecekler. Doğa yürüyüşleriyle vatandaşlarımızı sağlıklı bir yaşama teşvik ederken aynı zamanda doğanın korunmasına da katkı sağlamayı hedefliyoruz” denildi.