Diyarbakırlı gençlerde yaz aktivitesi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi,“Yaza İnat Başlıyor Sanat” sloganıyla başlattığı ve 16 dalda eğitimlerin verildiği yaz sanat kurslarında 1234 öğrenci yararlanıyor.Express Haber / DİYARBAKIR (İGFA) - Kültür ve Sosyal işler Dairesi Başkanlığı, gençlere yönelik görsel, fonetik ve ritmik sanat dallarının da aralarında bulunduğu 16 branşta açtığı ücretsiz Yaz Dönemi Sanat Kursları’ndan eğitimleri sürdürüyor.

Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezindeki derslik ve atölyelerdealanında uzman eğitmenler tarafından bağlama, kabak kemane, ses eğitimi, gitar, çello, halk oyunları, keman, yan flüt, resim, klarnet, erbane, fotoğrafçılık, piyano, klasik kemençe, resim ve ney eğitimi veriliyor.

Yaz sanat kurslarından yararlanan gençlerden Kadir Ezen, üniversitede eğitimi nedeniyle ara verdiği resim kursuna öğretmenin tavsiyesi üzerine Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı kursa kaydolduğunu söyledi. Kurstaki imkanlardan yararlanarak kendini geliştirdiğini belirten Ezen, hem teorik bilgi alıyor, hem de pratik çalışmalar yapabilmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.