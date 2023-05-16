Diyarbakır’da sağlıkçılara NRP eğitimi

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yenidoğan ölümlerin önüne geçilmesi için Diyarbakır'da çalışan sağlıkçılara 10-12 Mayıs tarihleri arasında eğitim verildi.Diyarbakır Ajans / DİYARBAKIR(İGFA) - Diyarbakır’da doğum esnasın da gelişebilecek sorunlar nedeniyle meydana gelen yenidoğan ölümlerin önlene bilmesi adına doktor, ebe ve hemşirelere yönelik 3 gün boyunca (Yenidoğan Canlandırma Programı Uygulama) NRP eğitimi Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü eğitim salonunda düzenlendi.

Eğitim programı kapsamın da NRP eğitimcileri tarafından, yeni doğan bebeklere yapılan müdahalelerde güncel yaklaşımlar ve uygulamalar hakkında bilgileri aktarıldı.

Eğitim sonrası katılımcılara yönelik yapılan yazılı ve uygulamalı sınav sonucu Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Hidayet Bakaç ve eğitmenler tarafından sertifikaları takdim edildi.