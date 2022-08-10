Diyarbakır’da 'Epik Dönüşüm' sergisi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nce organize edilen “Epik Dönüşüm” resim sergisi açıldı.Express Haber / DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nca organize edilen Saffet Çinar “Epik Dönüşüm” sergisi, Cemil Paşa Konağı Kent Müzesinde sanatseverlerle buluştu.

20 eserden oluşan ve gerçek ile hayal arasında yaşayan insanoğlunun içinde bulunduğu durumu betimleyen ressam Çinar, bu serginin ilk kişisel sergisi olduğunu söyledi.

Sergiye olan ilgiden dolayı memnuniyetini belirten Çinar, düşsel olarak, zihinsel olarak yani süreli çalışmalar diyebileceğimiz farklı tekniklerde çalışmaların mevcut olduğuna dikkati çekerek, amaçlarının hem gerçeği, hem hayali harmanlayarak, insanoğlunun hem gerçekte de yaşayamıyor olduğunu göstermek ve hem de hayatta da gerçekten kendini ifade edememe eksikliğini göstermek olduğunu söyledi.

İl genelindeki sanatsal ve kültürel faaliyetlerin sayısının çokluğundan mutlu olduğunu ifade eden ziyaretçi Ali Alanoğlu ise, bu tarz etkinlikleri Sezai Karakoç Kongre Merkezi'nde daha yakından gördüğünü belirterekl, "Bu tür faaliyetler gerçekten güzel. Bu tür etkinliklerin devam etmesini istiyoruz. Saffet hocanın çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Çalışmaları hayata dair çok güzel mesajlar içeriyor" dedi.