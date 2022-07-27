Diyarbakır’da 'Bilgi Evleri' öğrencileri hayallerine kavuştu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bilgi Evleri'nde aldıkları destek eğitimi ile Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) hazırlanan 561 öğrenci hayallerine kavuştu.Express Haber / DİYARBAKIR (İGFA) - Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bağlı Merkez, Selahaddin Eyyubi, Bismil Prof. Dr. Aziz Sancar ve Hani Gürbüz Bilgi Evleri'nde hazırlanan 12 öğrenci fen, 430 öğrenci Anadolu, 85 öğrenci meslek ve teknik liselerine, 25 öğrenci imam hatip liselerine, 5 öğrenci sosyal bilimler liselerine, 3 öğrenci çok programlı liselere, 1 öğrenci ise sağlık meslek lisesine girmeye hak kazandı.

Kayapınar Fen Lisesi’ne yerleşen Mahmut Anıl Ak, 5’inci sınıftan itibaren bilgi evine geldiğini ve kendisine çok katkı sağladığını söyledi. Bilgi Evi'nden aldığı eğitim desteği ile Fen Lisesi’ni kazandığını ifade eden Ak, eğitmenlerinin çok ilgili olduğunu, eğitimin yanı sıra bilgievindeki sosyal faaliyetler ile de stres attıklarını belirtti.

Kayapınar Fen Lisesi’ne yerleşen 13 yaşındaki Derya Çetinkaya ise, çok mutlu olduğunu ifade ederek, Bilgi Evi'nin eğitim hayatına olumlu katkı sunduğunu kaydetti.

Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi’ne yerleşen 14 yaşındaki Nisa Köse, “5’inci sınıfın başından beri bilgievine geliyorum. Bilgievi eğitmenleri bana çok yardımcı oldu. Eksikliklerimi onlara iletiyordum, her konuda yardım etmeleri, her zaman destek olmaları benim için çok önemliydi. Hepsi çok fayda sağladı. 8’inci sınıfta da bunun mükafatını aldım" dedi.