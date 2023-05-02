Diyarbakır’da Akademi Lise öğrencileri kitap setlerine kavuştu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesinde eğitimlerine devam eden Hani ve Çüngüş Akademi Lise öğrencilerine sınava hazırlık kitap setleri hediye edildi.Diyarbakır Ajans / DİYARBAKIR (İGFA) - Türkiye Belediyeler Birliği, Üniversiteye hazırlanan öğrencilere hediye ettiği kitaplar öğrencilere ulaştı.

Hani Hatuniye Akademi Lise öğrencilerine hediye kitap setleri ve hediye kupa bardakları Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ömer Buğday tarafından verildi. Öğrencilerle yakından ilgilenen Buğday, öğrencilere derslerinde başarılar diledi.

Çüngüş Akademi Lise’de eğitim gören öğrencilere de hediye kitapları eğitmenleri tarafından verildi.

Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) Sınavlarına hazırlanana öğrenciler, kitaplar sayesinde konuları pekiştirme imkanı bulacak.

HANİ GÜRBÜZ ÖĞRENCİLERİ DE UNUTULMADI

Hani Gürbüz Bilgievi’nde eğitim gören öğrencilere ise, Diyarbakır tarihinin görsellerinden oluşan yapboz, eğitim materyalleri ve kupa hediye edildi.

Sur, Şehit Ali Gaffar Okkan, Silvan El-Cezeri, Bismil Ahmedi Hani, Dicle Akademi lise ve Konukevi Kız Yurdu’nda eğitim alan öğrencilere de Türkiye Belediyeler Birliği'nin hediye ettiği kitap setleri bu hafta dağıtılacak.